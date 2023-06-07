视频两则 爱情事故与笑死人民

中国官场百态

网上疯传两个视频，一个是国企党委书记带情人游逛闹市遭街拍，当日便被免了职，超快；另一则是一群公职人员拍摄宣传视频，说道“一切为了人民”的台词时集体笑场。

中国石油环球公司党委书记、总经理胡继勇牵着一位时髦女郎去成都太古里遭街拍，6月7日上了上搜，当日胡继勇被火速免职，“并接受纪委核查”。

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中国石油环球公司党委书记、总经理胡继勇牵着一位时髦女郎去成都太古里遭街拍，6月7日上了上搜，不到24小时，胡继勇被火速免职，“并接受纪委核查”。有人问：“这件事如果没有被街拍呢，胡书记太大意了。在国内官场这种事不是常态么？”

有网友以“爱情事故”形容这一事件。环球时报前总编胡锡进的反应则比较奇怪，愤怒中似乎颇有点惋惜，他写道：“通报来得真快，清楚，明确。这个人不知道让什么冲昏了头脑，明目张胆，顶风犯事，他是个怪例。”

他还写道：“如今满大街都是摄像头和手机，这么大鸣大放的，大一点的私企老板也未必敢吧？有点反常的事，希望官方有个通报。”

是，中国官场，贪腐好色官员一抓一大把，像这位“大鸣大放”，“明目张胆，顶风犯事”的太稀罕了。装都不装。为什么“爱情故事”蜕变为“爱情事故”？有网友说，“胡书记被爱情冲昏了头脑”。

有人揣测：老胡是说这种事体制内是容许的，但千万不要张扬。还有的说，“官阶不够高才是主因，如做到张高丽同志这种级别，屁事没有。”

还有一个是李老师不是你老师根据网友投稿公布的视频，“6月4日，长沙。网传一群公职人员疑似在某爱国教育基地拍摄宣传视频，但当听到“一切为了人民”时集体笑场。”“根据网友补充，视频拍摄地点是长沙清水塘，毛泽东杨开慧故居门口。”

场地的墙壁上挂着“全国爱国主义教育示范基地—中共中央宣传部”的牌子。

几位公务员在拍摄，一位带头念“一切为了人民……”，刚开始还振振有词，刚说完“一切为了人民，一切依靠人民”，话声未落，都耐不住笑了，笑得快断了气，笑得快趴下了……

有网友分析，“他们忍不住笑出来了，因为他们是自知他们的工作和人物将会是虚假、不真、卑鄙和无耻的。”

北京学者荣剑评论：“一切为了人民，当然是个大笑话了，所以官员才会笑场。”

还有网友说：“这才是他们的真实想法。”“打着人民的名义，鬼才信。”“这才是中国脱口秀的梗，怎地一个可惜了得。”

还有赞扬他们的：“这几个人还是有点良知，不信就是不信，而没有假装相信。”

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