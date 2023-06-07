需求减少 中国五月出口萎缩超预期 同比下降7.5%

路透社北京电稿称，中国5月份的出口萎缩速度远高于预期，而进口则扩大了跌幅，全球需求前景黯淡，尤其是来自发达市场的需求，使人们对脆弱的经济复苏产生怀疑。

广告 继续浏览后续

中国5月出口萎缩速度远超外界预期，5月份出口总值以美元计算，同比下降了7.5%，是2月份以来的首次下滑；进口也录得4.5%的减幅，不过比前一个月的7.9%的下降速度减缓。

路透社之前曾经向经济学家调查，他们预测五月出口仅下降0.4%，进口下降8.0%。

路透社报道，相信中国的出口表现不佳，与对中国商品的需求疲软有关。同时进口表现不佳，也因进口零部件原料在中国制造再出口的需求减低。

报道提到，作为世界第二大经济体的中国，在第一季度的增长速度超过了预期，这要归功于强劲的服务消费和多年来疫情中断后积压的订单，但由于利率上升和通货膨胀挤压了美国和欧洲的需求，工厂产出已经放缓。

据路透社援引中国海关总署的数据显示，按美元计价，今年5月份中国进出口5011.9亿美元，下降6.2%。其中，出口2835亿美元，同比下降7.5%，预期下降1.8%；进口2176.9亿美元，同比下降4.5%，预期下降8%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。

这意味着，中国结束了3月份以来连续两个月的出口正增长格局。

今年3月，中国出口意外急增14.8%，终结了去年10月以来的连续负增长。同时，进口降幅大幅收窄至1.4%，实现贸易顺差881.9亿美元，全线好于市场预期。

4月份，中国出口同比增长8.5%，进口下降7.9%，实现贸易顺差902.1亿美元，扩大82.3%。

与预期相比，5月出口表现大幅不及市场预期，贸易顺差也低于预期，进口则稍好于预期。

另值得注意的是，从国家来看，中国今年前五个月对美国和日本的进出口下降。其中，对美国出口1.38万亿元，下降8.5%；自美国进口5082.9亿元，增长3.9%；对美贸易顺差8705.7亿元，收窄14.5%。

对此，法新社的报道分析说，全球通胀上升、其他地区经济衰退的威胁，以及与美国的地缘政治紧张局势等因素，削弱了对中国产品的需求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅