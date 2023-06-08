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东盟将首次在南中国海举行联合军演

印度尼西亚官员周四表示，东盟已决定于 9 月在南中国海举行首次联合军事演习，应对中国在该地区日益强硬导致紧张局势升级。

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Representatives pose for photos during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chiefs of Defense Forces meetings in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Wednesday, June 7, 2023. From left, Brunei's Maj. Gen. Muhammad Haszaimi, Malaysia's Gen. Affendi bin Haji Buang, Cambodia's Gen. Vong Pisen, Laos' Lt. Gen. Khamlieng Outhakaisone, Indonesia's Adm. Yudo Margono, Singapore's Rear Adm. Aaron Beng, Thailand's Gen. Chalermphon Srisawasdi, Philippine Gen. Andres Centino, Vietnam's senior Lt. Gen. Nguyen Tan Cuong, East Timor's Commodore Danaciano Rosario Costa Gomes and unidentified delegation from Myanmar. (AP Photo/Firdia Lisnawati)
Representatives pose for photos during the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chiefs of Defense Forces meetings in Nusa Dua, Bali, Indonesia on Wednesday, June 7, 2023. From left, Brunei's Maj. Gen. Muhammad Haszaimi, Malaysia's Gen. Affendi bin Haji Buang, Cambodia's Gen. Vong Pisen, Laos' Lt. Gen. Khamlieng Outhakaisone, Indonesia's Adm. Yudo Margono, Singapore's Rear Adm. Aaron Beng, Thailand's Gen. Chalermphon Srisawasdi, Philippine Gen. Andres Centino, Vietnam's senior Lt. Gen. Nguyen Tan Cuong, East Timor's Commodore Danaciano Rosario Costa Gomes and unidentified delegation from Myanmar. (AP Photo/Firdia Lisnawati) AP - Firdia Lisnawati
作者： 罗拉
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印尼总司令海军上将尤多·马戈诺在巴厘岛举行的东南亚国防部长会议后说，我们今年9月将在北纳吐纳海举行联合军演，包括东盟十个成员国和观察国东帝汶，还有有由缅甸执政的军人政府参加。

缅甸军方在2021年推翻当时的文人政权，对民众的抗议进行血腥镇压，导致美国和欧盟对其实施制裁。

印尼总司令海军上将尤多·马戈诺强调，本次东盟的首次南中国海的联合军演将以海上安全和救援为重点，不涉及作战演练。

 此前东盟成员国曾与美国举行过海上联合军演，但作为一个独立的集团进行军演将是首次。

华盛顿呼吁北京停止在有争议国际海域进行挑衅行动，此前一艘中国军舰险些与菲律宾船只相撞，还有一架中国战机在美国侦察机前危险靠近飞行。

中国船只也偶尔进入南中国海有争议海域，如印尼的北纳吐纳群岛所在的地方，也是本次将举行的首次联合军演的地点。

 中国声称对南海的大部分地区拥有主权，受到周边国家印度尼西亚、越南、菲律宾和马来西亚等其他东南亚国家对此的反对。

 在上个月的一次东盟峰会上，东盟领导人对南海发生的“严重事件”进行了讨论，并对行为准则进行谈判，旨在减少该地区冲突风险。

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