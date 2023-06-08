东盟将首次在南中国海举行联合军演

中国/东盟

印度尼西亚官员周四表示，东盟已决定于 9 月在南中国海举行首次联合军事演习，应对中国在该地区日益强硬导致紧张局势升级。

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印尼总司令海军上将尤多·马戈诺在巴厘岛举行的东南亚国防部长会议后说，我们今年9月将在北纳吐纳海举行联合军演，包括东盟十个成员国和观察国东帝汶，还有有由缅甸执政的军人政府参加。

缅甸军方在2021年推翻当时的文人政权，对民众的抗议进行血腥镇压，导致美国和欧盟对其实施制裁。

印尼总司令海军上将尤多·马戈诺强调，本次东盟的首次南中国海的联合军演将以海上安全和救援为重点，不涉及作战演练。

此前东盟成员国曾与美国举行过海上联合军演，但作为一个独立的集团进行军演将是首次。

华盛顿呼吁北京停止在有争议国际海域进行挑衅行动，此前一艘中国军舰险些与菲律宾船只相撞，还有一架中国战机在美国侦察机前危险靠近飞行。

中国船只也偶尔进入南中国海有争议海域，如印尼的北纳吐纳群岛所在的地方，也是本次将举行的首次联合军演的地点。

中国声称对南海的大部分地区拥有主权，受到周边国家印度尼西亚、越南、菲律宾和马来西亚等其他东南亚国家对此的反对。

在上个月的一次东盟峰会上，东盟领导人对南海发生的“严重事件”进行了讨论，并对行为准则进行谈判，旨在减少该地区冲突风险。

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