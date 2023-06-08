中国四大银行“奉旨”降息

中国/银行降息

中国主要国有银行今天6月8日下调一系列存款产品利率，此举是回应政府的要求，旨在促进中国经济增长势头。

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法新社周四报道说，在2022年底中国取消清零卫生限制后，人们寄予厚望的后冠状病毒复苏在最近几周已经失去了动力，并且在一些部门难以实现。

为了抑制人们储蓄，以鼓励经营活动，并最终支持经济，中国的主要银行已在去年9月下调了存款利率，那是2015年以来的首次。

这一次，中国资产规模最大的银行--工商银行，其竞争对手中国建设银行（CCB），及中国第一家商业银行--中国银行（BOC），和中国农业银行（ABC）将某些存款利率明显降低了15个基点。

法新社的报道说，这项降息措施是这些银行对中国政府的要求做出的回应，从周四开始生效。

据野村证券的分析师陆挺（Ting Lu）预测说， "较小的银行可能会效仿跟进"。

周三，中国公布了一些令人失望的经济指标，其中作为中国增长动力的出口，在5月份同比收缩了7.5%。自2022年10月以来，除了3月和4月的短暂反弹外，中国的出口一直处于减少状态。5月份，中国的制造业活动连续第二个月收缩。

野村证券分析师陆挺指出，鉴于一些经济指标的"快速恶化"，中国央行可能会降息。

中国政府为今年设定了5%左右的增长目标，这是几十年来最低的目标之一。

但是，房地产行业的过度负债（传统上是中国经济的驱动力）、消费者信心下降，以及全球经济放缓（对中国产品的需求受到拖累），都拖累了经济活动。

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