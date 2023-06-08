传中国将在古巴设秘密监听基地 威胁美国"后院"

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法新社引述美国媒体周四报道，中国已经与古巴达成秘密协议，将在距离美国佛州约200公里的古巴岛上，设立一个电子窃听设施。 美国国防部拒绝对此发表评论。

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法新社援引《华尔街日报》报道，据熟知相关机密情报的美国官员称，中国与古巴达成秘密协议，古巴允许中国秘密在加勒比海岛屿上设立一个窃听站，该岛屿距离美国主要军事基地所在的佛罗里达海岸约200公里。

《华尔街日报》周四的报道指，美国激烈的竞争对手中国将向古巴支付“数十亿美元”建设这一窃听站设施。根据华尔街日报，这类情报搜集设施能让北京收集美国东南部的电子通信，并监视美国船舶交通。

法新社称，美国国防部周四既没有证实也没有否认上述消息。

一位不愿透露姓名的美国国防部官员表示， “我们不会对这些信息发表评论”。他补充说，“我们非常关注中国在世界各地投资可能具有军事目的的基础设施建设，特别是在美洲。

他表示， “我们将继续密切关注此事，我们仍然相信有能力履行我们在美国国内和该地区的所有安全承诺。”

法新社称，习近平领导的中国正在全球范围内扩大其军事存在，试图与遍布各大洲的美军展开竞争。但在古巴建立基地，并尽可能靠近佛罗里达海岸，这对北京来说是一个新的尝试，华盛顿也会将其视为对其领土的前所未有的威胁。

冷战期间，苏联在古巴就设有电子间谍设施，由共产党政府管理。

《华尔街日报》称，美国东南部有许多美军基地，美军中央司令部（US Central Command）总部设于佛州坦帕（Tampa），旧名布拉格堡（Fort Bragg）的美国最大军事基地自由堡（Fort Liberty）则位于北卡罗来纳州。

据路透社报道，这项协议对美国"后院"构成新威胁，在美国总统拜登政府内部引发不安。但这些美国官员拒绝进一步提供关于窃听站可能位置，或是工程是否已经开始等细节。

针对上述消息，白宫国安会战略沟通协调官柯比在一份声明中表示："我无法针对这份个别报导发言，但我们都很明白，也说过很多次，中国致力在全球投资可能含有军事目的的基础建设，包括在西半球。"

柯比表示："我们密切关注，采取行动反制，并且有信心能够做到我们对国内、区域和全球的安全承诺。"

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