全民国防 : 台湾一高中组织射击等军事训练

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台湾高雄市三民高级中学最近组织了气枪射击等训练活动，希望帮助学生了解“全民防御”这一旨在为冲突做准备的概念。

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02:21 参加全民国防活动的台湾高中生。 © AP

这一系列训练活动包括急救技术、军事装备知识、参加演习、学习使用不同种类的枪械等等。射击场对三民高中的学生开放，也可根据要求向其他学校的学生开放。

18岁的三民高中学生Yen Chia-ling表示：“在我了解全民国防之前，我认为军人的职责是保护我们的生命和财产。但是当我了解了全民国防之后，我意识到保护自己是每个人的责任，不能仅靠军人或消防员”。

另一名18岁的学生Candice Lin表示：“我发现在射击时很难去瞄准目标。而且我没有太多经验，所以很难瞄得准。我意识到，要训练一名优秀的射击手，使他/她能够正确瞄准并射击敌人或目标，这非常困难。军人真的不容易”。

除了射击，学生还可以使用飞行模拟器，体验驾驶军用飞机。17岁的学生Richy Feng表示：“使用这个飞行模拟器之后，我知道陆军、海军和空军都配备了飞行设施。我还了解了他们的日常工作。全民防御，我们都可以参与。我会去服役一年，而且我已经有了这个想法（开飞机），所以我可以学得很快”。

高雄市政府教育局校园保卫事务处长表示：“以后无论发生什么情况，我们（学生）都会有一个清晰的概念。无论是保护国家还是自卫，我们都会有这么一个概念。我认为这是最重要的事情。我们正在向学生传达一个积极的保护国家的理念，这就是我们正在做的事情”。

中国海空演习最近模拟了对台湾的包围。北京方面表示，这是对台湾支持独立者及其外国支持者的“严重警告”。高雄市立三民中学首席军事指导员谈到乌克兰正在进行的战争时表示：“首先，我们希望学生们明白，国防问题关乎每个人。 你可能在新闻上看到另一个国家发生了战争，但我们必须意识到潜在的危险，如果这种情况发生在台湾，你打算怎么办？你打算怎么反应”？

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