布林肯："美国没有要求任何国家在美中之间做选择"

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即将结束沙特访问的美国国务卿布林肯周四(6月9日）在利雅得表示，"美国没有要求任何国家在美国和中国之间做出选择。法新社称，尽管存在许多分歧，美国仍寻求与海湾君主国建立共同的战线。

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法新社发自利雅得消息，布林肯是在即将结束对沙特阿拉伯为期三天访问之际发表上述谈话。虽然沙特是美国重要的传统合作伙伴，但由于人权等方面的原因，美国与沙特关系时而会陷入紧张。

而作为美国强大的竞争对手，中国加强了与美国维持传统关系的中东国家的商贸及外交关系。特别是北京成功斡旋沙特和伊朗两个敌对国家的和解。

布林肯周四在与沙特外交大臣费萨尔·本·法汉联合举行的新闻发布会上表示， “我们不要求任何国家在美国和中国之间做出选择”。布林肯说， “我们只是想展示我们双方合作的好处”。

沙特外交大臣费萨尔则表示，沙特"可能与北京发展关系的同时将继续保持与美国牢固的安全伙伴关系”。

费萨尔表示：“我不赞成这种零和游戏。我们都有能力拥有多种伙伴关系和承诺，就像美国的情况一样”。

布林肯并试图缓和两国间其他分歧点，特别是在叙利亚政权问题之上。

此前据《华尔街日报》引述来自中美两方的官员消息人士指，中美正在为美国国务卿布林肯可能于6月晚些时候访问北京进行准备，报道指目前尚未决定布林肯是否与习近平会面。

消息称，华盛顿与北京政府都正为布林肯的可能行程做准备，预计布林肯会与中方高层官员见面，包括中央外委会主任王毅、中国外长秦刚等。

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