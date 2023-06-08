常玮平颠覆罪据悉判刑3.5年  「厦门案」馀李翘楚羁押中

中国/人权

事涉2019年「厦门聚会案」的着名维权律师许志永和丁家喜上月因「颠覆国家政权罪」被分别重判14年和12年而引发愤怒後，据本台消息，同案被扣的人权律师常玮平以同罪被陜西省宝鸡市当局判刑三年六个月。在扣除羁押时间和闭门审讯近一年才判刑，预计他可在明年7月刑满出狱。

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常玮平被判刑後，因讨论时政和中国未来而有二十多名公民及律师被失踪丶被传唤或被拘留的「厦门聚会案」，至今只馀许志永的女友李翘楚因「煽动颠覆国家政权罪」仍在羁押中。她在许志永2020年被捕时，曾被北京警察秘密关押4个月，同年6月获取保候审；在为许及其他人发声及披露许遭受酷刑後，於2021年3月中被拘捕，罪名是「煽动颠覆国家政权罪」，不准律师会见，至今未开庭审讯。其馀人士，包括张忠顺丶戴振亚丶陈家坪等则早已取保候审。

据维权网资料，判刑今(8日)早在羁押常玮平的宝鸡市凤县看守所内宣布。其案件在去年7月26日於宝鸡市中级人民法院闭门审讯後，至少经过两次延期审理，令他的判刑一再被推迟。

现年39岁的常玮平，原为陜西立刚律师事务所执业律师，处理多宗维权案件。2019年12月初，他参与由多名维权律师和公民发起的「厦门聚会」，2020年1月12日以煽动颠覆国家政权罪被陜西省宝鸡市拘捕，秘密关押10天後获得取保候审。

他其後在Youtube上发表视频，揭露自己在秘密关押期间遭受酷刑，不久後便与外界失联。

翌年4月，宝鸡市检察院以涉嫌「颠覆国家政权罪」正式批准逮捕常玮平。同年7月，常玮平获海外组织颁发「中国人权律师奖」。案件在去年7月26日闭门审理，常玮平在庭上坚持无罪，常玮平妻子陈紫娟前往旁听途中被阻。

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