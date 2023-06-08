拜登会晤苏纳克：美英宣布新型经济伙伴关系应对中国挑战

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美国总统拜登周四(6月8日）在白宫会晤英国首相苏纳克，美英宣布建立新型经济伙伴关系，应对当今世界地缘政治，特别是来自中国的挑战。双方发布《大西洋宣言》，并重申继续支持乌克兰，确保乌克兰的长期安全。

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法新社消息，拜登与苏纳克周四在白宫发布“大西洋宣言”，旨在加强国防工业和能源转型必不可少的金属供应方面的合作。拜登与苏纳克还讨论到如何继续调整和提升两国的伙伴关系，以确保两国在瞬息万变的世界中保持领先地位。苏纳克形容是英美两国在人工智能、气候变化和技术保护等问题上首创的经济伙伴关系。拜登指这种密切的经济关系，"是支撑北约盟国之间更广泛关系的巨大力量源泉"。

在国防方面，美国总统拜登承诺，向英国工业界开放美国市场，以促进高超音速导弹的研发。

美英两国之间的新协议并专门针对中国和俄罗斯，涵盖人工智能、能源安全和建立可靠供应链等内容。

苏纳克在会谈后的新闻发布会上表示，英国与美国可以完全相互信任；拜登也表示，"英国是美国亲密的盟友”。

法新社报道，苏纳克表示，“中国和俄罗斯准备操纵、利用或窃取我们的知识产权，将技术用于专制目的或剥夺我们的重要资源，如能源。他们不会得逞”。

拜登则批评中国的主要国际投资计划“一带一路”，拜登指，中国的“债务和没收计划”不会走得太远。

在乌克兰问题上，拜登在新闻发布会上表示，美国将拥有“必要的资金”以在需要的时候支持乌克兰应对俄罗斯入侵的战争。

拜登称，必须就未来的北约秘书长人选达成“共识”。苏纳克此行希望为英国国防部长本·华莱士竞选北约秘书长职位争取拜登的支持。

英国致力发展人工智能并在标准和规范制定上扮演全球领导角色。今年秋季，英国将召集全球第一个AI安全峰会。拜登就此表示，“希望（英国）在秋季即将举行的峰会上带头努力”发挥监管作用，拜登并强调人工智能“如果不加以控制，有可能造成重大损害”。

英国首相府此前表示，正在华盛顿访问的首相苏纳克8日与美国总统拜登在白宫举行双边会谈时，将强调"理念相近"盟友与企业协力打造国际共同框架的重要性，以确保AI的发展与使用安全可靠。首相府指出，AI安全峰会将致力促进各国采取协调一致的策略和行动，以降低AI风险。

首相府在强调英国AI实力之际，也提及在全球排名，英国目前位居第3，在美国和中国之后。

中央社报道，中国或许不在"理念相近"盟友之列，但包括苏纳克、外交大臣柯维立等高阶官员多次提到，要解决全球重大议题，几乎不可能避开中国，而AI显然是全球重大议题之一。

无论中国是否将获邀出席秋季AI峰会，各国对管控AI科技衍生的风险渐有共识，而英国试图在欧盟的"严管"与美国相对"顺其自然"的政策方向之间寻求平衡、善用自身国际号召力，在AI安全议题扮演领导角色，是值得注意的趋势。

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