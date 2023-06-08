章诒和被禁出境 国家囚徒？

中国边控愈演愈烈

中国知名作家章诒和6月8日在脸书发文，说自己“从昨天开始，宣布为国家囚徒，不得跨出国门一步”。

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章诒和预定7月初出国，但近日得到领导面告不能出境。她透过电话告诉中央社记者，她要出国的机票是7月2日。她还表示，自己不是在到了机场后才知道被边控，当局对她已经算“客气”了。

据同一消息来源，章诒和6月7日参加退休前所在单位中国艺术研究院活动，文化部和中国艺术研究院的高层特别赞许了章诒和对图书馆、博物馆捐赠物品，还发给她奖状。“两个小时的闲谈完之后，轻描淡写地对我说：‘您不能出境。’”当局并无提出任何禁止她出境的理由。

一边发奖一边被告知不能出境，这一场面在外界看来颇为诡异。章诒和分析，负责出入境管理的公安部可能觉得自己出面不好，让文化部官员借举行活动之机转达限制她出境的决定。

根据路透社日前报道，中共领导人习近平愈来愈收紧政治控管，当局禁止民众出国的情形与日俱增，禁止对象甚至包括外国高级管理人士。路透社援引人权组织“保护卫士”报告说，数十名中国人和外籍人士因出境限制而无法离开中国。报告还指出，“自习近平2012年上台以来，中国扩大了出境限制的实施频率与适用范围，有时甚至超出法律正当性。”

另外一个遭边控的典型例子发生在清华大学教授郭于华身上，郭于华与丈夫4月份按计划前往香港，出入证件一应齐全，但夫妇俩到了深圳的出入境大厅才被告知不能出境。

章诒和表示，她被当局提前告知还算是“最客气的了”，一些友人到了出入境大厅才发现走不了，这正是郭于华的遭遇，“那种震惊和愤怒可想而知”。

章诒和著作等身，被视为是敢于发声的文化界名人，她的许多敏感书籍都遭到当局封杀。

章诒和2000年代以『往事并不如烟』闻名于世，著有『伶人往事』、『一阵风，留下了千古绝唱』、『顺长江，水流残月』、『这样事和谁细讲』等。现年80岁的她仍笔耕不缀，据悉目前正在写有关章含之的故事。

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