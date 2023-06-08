经济增长乏力，人民币汇率跌至半年来最低水平

人民币汇率

人民币兑美元汇率7日在纽约外汇市场跌至八年来最低水平，1美元兑换7.1350元人民币，是自去年11月底以来的最低水平。当日跌幅为0.21个百分点，显示市场对中国经济形势感到不安。

广告 继续浏览后续

多项数据显示，中国经济增长乏力。中国政府去年底突然解绑新冠清零政策带来的经济振奋效应似乎已经过去。根据中国海关7日公布的最新数据，一向作为中国经济增长引擎的出口业，按美元计价，今年五月同比下跌7.5%，而此前彭博社征询不同分析人士预估的跌幅只有1.8%。而今年4月时，中国对外出口虽然总量低于年初水平，但仍然成长8.5%。

尽管中国与受到欧美严厉经济制裁的俄罗斯的贸易往来大幅成长，对俄罗斯出口同比飙升75.6%，但显然远不足以弥补欧美等国经济衰退威胁以及通货膨胀双重压力下的需求疲软。

根据中国海关7日通报的数据，中国的外贸盈余也从今年4月的902亿美元，缩水到5月的658.1亿美元。今年5月，中国进口也同比下降4.5%，制造业则连续第二个月呈下跌趋势。

业界分析人士Guillaume Dejean (groupe financier Convera)指出，中国在一定程度上依赖在中国组装其产品的欧美企业的运行状况。而此时，欧美各国为应对通货膨胀而不断调高利率，均导致市场需求疲软。

在外部市场需求疲软之外，中国房地产业的持续困境也令国内市场消费信心不足。

为刺激经济，中国各大银行应政府要求，宣布自8日起下调部分存款利率。中国各大银行去年9月就已经下调存款利率。那是自2015年的首次。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅