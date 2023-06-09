俄罗斯侵乌战争

这一次应该是真的! 在经过数周准备之后，乌克兰军队可能终于发动了旨在突破俄罗斯防线，并为随之而来的收回国土大战铺路的大反攻。周五傍晚，乌克兰总统泽连斯基向投入“艰巨战斗”的战士们的“英雄主义”致敬。

德制主战坦克豹2A6已出现在乌克兰战场。俄罗斯声称它已经 "歼灭 "了北约国家提供给乌克兰的8辆主战坦克。但美联社的视觉分析显示，俄罗斯为证明其炸毁了德国制造的豹式坦克而发布的一段颗粒状黑白视频，实际上记录的是一辆拖拉机被毁的情况。

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据莫斯科方面称，乌克兰军队绕过了因卡霍夫卡大坝被炸毁而大规模泛滥的第聂伯河南部流域，向东部发动了攻势。

与数日来的做法相同，如果说乌克兰当局继续含糊其辞，编织着大战前的迷雾。俄罗斯一方则声称，在扎波罗热占领区打退乌军的反攻，重挫乌军。

许多观察家包括美国战争研究所(ISW)则肯定地表示：“乌克兰的反攻已经开始”，后者指出，大反攻并不是“一次性重大行动”，而是“一系列联合行动”，这正是当前的情形。

俄罗斯总统普京周五在一则视频中称：“我们完全可以肯定反攻已经开始”，但是“乌克兰军队在所有战场均未实现目标”。

乌克兰正在玩大赌注。人口比俄罗斯少，部分领土被侵略者隔绝，经常遭到俄罗斯深度打击，主要依靠西方供应军事装备..... 乌克兰当局清楚，他们不会有无数次可以击退俄罗斯人并收回被占领土的机会。

一位未透露姓名的法军高级将领分析，“乌克兰人压力山大，转折点可能到了!”“我的感觉是他们孤注一掷，如果成功，他们将在实力的角度进行谈判，如果相反，未来两年的情形将会比较复杂，美国大选、西方储存的军备也会有限。乌克兰人知道形势险峻，正在全力以赴”

法国军史专家戈雅上校表示，在俄罗斯人宣称打退乌军进攻的扎波罗热地区，虽然防御工事林立，但密度远不如顿巴斯地区。如果乌军打到南部极具战略地位的梅利托波尔，战线将一劈为二，所有的迹象显示乌军的目标指向这个地区"。

法新社援引法国军方消息说，在俄乌前线，俄罗斯一方部署了“差不多六条防线”，第一道防线的主要功能可谓观察和发现敌军态势和挺进方向；第二条防线主要为了阻止进攻，布设大量地雷。然后是炮兵阵地以及准备出击对第一批坦克；第三条防线是待命的预备队伍，以及指挥中心和后勤，所有这些都在大约30公里的纵深范围之内"。

美国战争研究所分析，乌克兰“最初的军事反击可能是最艰巨和最缓慢的，”在他们成功突破俄罗斯人几个月来一直加固的防线之前，"最初的挫折是可以预期的"。“如果乌克兰人得到充分的支持和后援，他们可以取得成功。”

美国军事分析家迈克尔-科夫曼（Michael Kofman）在推特上预计，或许在很短时间内很难判断谁胜谁负。“这不是在几天的战斗之后就能了如指掌（......），攻势将拖上几周，可能是几个月”。

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