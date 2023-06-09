特朗普被起诉 检方指"离任后私藏核机密文件危害国家安全”

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美国司法部周五公开前总统特朗普的起诉书，共有37项罪名。据周五(6月9日）公开这份"历史性"的起诉书称：特朗普在离任后私藏核机密文件"危害美国的国家安全”。负责起诉特朗普案件调查的特别检察官杰克 史密斯要求尽快展开对特朗普的审判程序。

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根据起诉书，特朗普被控31项间谍法下的故意保留国防资料罪，其他罪名涉及串谋妨碍司法公正、接受联邦调查时隐藏文件及有所隐瞒，以及作出虚假陈述等。

法新社消息，负责起诉特朗普案件调查的特别检察官杰克 史密斯周五在简短的电视讲话中透露了这份起诉书内容，他称，"在美国，“法律面前人人平等"。

特别检察官史密斯称，“保护与国防有关的信息是必须的”，“而违反(相关规定）会将我们的国家置于危险之中”。史密斯并要求尽快展开对特朗普的审判。

另外，与特朗普关系密切的助理诺塔也面对几项控罪，他涉嫌就敏感文件的存储及运输方式向检察人员说谎，部分罪名是单独被控，部分与特朗普共同被控。

起诉书指出，当特朗普离开白宫时，将数十个箱子运往他在佛罗里达州居住的海湖庄园，多个箱内都有机密文件，特朗普无权拥有或保留这些文件。

美国司法部一直针对特朗普在2021年卸任离开白宫后是否不当处理文件，以及妨碍调查等指控展开调查。调查人员在近1年前曾在特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园搜获大约1.3万份文件，其中100份标示为机密档案。特朗普的律师曾表示，所有机密文件已退还政府。

美国司法部长加兰2022年年11月1宣布委任史密斯（Jack Smith）接手特朗普涉及的两宗重大刑事案件，包括特朗普在2021年1月6日国会大楼暴乱事件中所扮演的角色，以及他卸任后对政府机密文件的处理。

史密斯为战争罪专家，曾任美国代理联邦检察官和纽约州检察官，为国际刑事法院负责调查科索沃战争罪行的首席检察官。

路透社9日引述一知情人士称，特朗普因卸任后收藏机密政府文件和妨碍司法公正，被联邦大陪审团起诉。要求不具名的知情人士称，特朗普面临7项刑事控罪。

特朗普周四宣布，司法部通知他的律师，指他已被起诉，并传唤他13日到迈阿密联邦法院出庭。特朗普当晚在他所创立的社交媒体Truth Social发布影片称："我是无辜的。" 特朗普并称自己成为"民主党对手精心策划阴谋的受害者"，"这项阴谋就是阻止他入主白宫"，特朗普希望在2024年重回白宫。

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