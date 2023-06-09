美参院外委会通过法案 支持剥夺中国"发展中国家"地位

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美国联邦参议院外交委员会周五(6月9日）通过法案，支持剥夺中国在一些国际组织中的"发展中国家"地位。中国外交部发言人日前表示，"中国的发展中国家地位不容剥夺"。

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中央社消息，参院外交委员会无异议通过这项"终止中国发展中国家地位法案"（Ending China's Developing Nation Status Act）。依据法案，美国国务卿须致力改变中国在国际组织内的发展中国家地位。身为全球第二大经济体的中国凭借这个标签，在国际组织享尽好处与优惠。

美国联邦众议院今年3月以415票赞成、无人反对的结果一致通过一项类似法案。法案发起人、共和党籍众议员金映玉（Young Kim）指出，中国在发展中国家豪掷数万亿美元从事基础建设计划，"作为其'一带一路倡议'债务外交骗局的一环"，却仍利用自身"发展中国家"地位，向国际组织申请开发援助和贷款。

她表示，中国提领了真正发展中国家所需贷款，作为其一带一路计话资金，"我们早就应该创造公平的竞争环境了"。

法案将要求美国国务院倡导国际组织将中国的地位从"发展中国家"变更为"中高收入国家、高收入国家或发达国家"，以更适当地反映中国作为仅次于美国的世界第二大经济体地位。

"亚洲时报"（Asia Times）报导，中国评论家警告，如果失去发展中国家地位，中国可能面临更高关税、生产成本提高、更多的减碳义务，以及大大减少国际优惠贷款，这些加总可能导致中国就业率降低。

发展中国家地位目前让中国享有世界贸易组织（WTO）的贸易救济与反倾销豁免权、世界银行（World Bank）的金融援助、国际组织的科技与金融支援、许多出口产品享有低关税，并享有联合国粮农组织（FAO）的农业支援，以及发达国家给予的科研资金，还被给予更多时间来制定符合国际标准的保护知识产权法。

联合国开发计划署（UN Development Program）和世界卫生组织（WHO）都在中国启动了一系列社会与经济发展项目，如果从"发展中国家"变成"发达国家"，这些项目将面临存续危机。

针对美国国会推动法案，要取消中国"发展中国家"地位，中国外交部发言人汪文彬日前表示，"中国是各方公认的最大发展中国家。美国想要给中国送一顶发达国家的帽子，这顶帽子，中国戴不了"。

他表示，"中国是一个发展中国家，有充分事实依据。2022年中国人均国内生产毛额为1万2741美元，是发达经济体的1/5，仅相当于美国的1/6。2021年中国人均国民总收入位列世界第68位，人类发展指数世界排名第79位，与主要发展中国家排名相当"。

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