美国制裁两间涉迫害维族商业行为的中国企业

美国/中国/新疆/人权

美国政府在联邦公报发表声明，指从当地周五开始，禁止从中国打印机制造商纳思达股份有限公司，以及公司设于珠海的8家子公司进口产品，理由是有关企业在中国侵犯人权。另外，欧盟考虑制裁8家直接支持俄罗斯的军事和工业的中国公司，但遭到中方施压。

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美国政府声明并称，美国还将禁止从新疆中泰化学股份有限公司进口产品。美国国土安全部在另一份声明表示，由于纳思达及新疆中泰化学参与针对维吾尔族及其他受迫害群体的商业行为，因此被排除在美国供应链之外。

两天前美国宣布，制裁中国、香港数家公司，原因是这些公司涉嫌协助伊朗发展导弹能力。

路透社报道，伊朗6日发表第一款国产极音速弹道导弹，显示军事能力可能又有所提升。美国同日指控数家中国、香港公司销售离心机、军用金属给伊朗，将其列为制裁对象。

美国财政部宣布制裁的中国和香港公司包括：浙江轻机实业公司，涉嫌透过伊朗中介商PB Sadr，向伊朗军方旗下公司"帕钦化学"（ Parchin Chemical Industries）销售离心机等设备、及其他技术服务。另外还有香港Ke.Do国际贸易有限公司、青岛中融通贸易发展有限公司，涉嫌销售价值数千万美元的军民两用、和有色金属给中介商PB Sadr。

帕钦化学公司和中介商PB Sadr先前都已受到美国制裁，因此与他们交易会违反美国制裁规定。

另据《彭博》引述欧盟文件报道，欧盟发现8家中资企业违反禁令,偷运商品到俄罗斯,支持普京的战争机器，正考虑对该批中企作出制裁，但据报遭北京施压。

欧盟委员会正在考虑对8家直接支持俄罗斯的军事和工业联合体的中国公司，采取制裁措施。

报道引述消息人士透露,欧盟的制裁提议公开后,北京对驻北京的欧盟外交官提出交涉，并威胁如果实施出口限制，中方将采取报复措施。

报道指出,随着地缘政治紧张局势加剧，中国正面临来自美国及其盟友的越来越多的制裁、关税和出口管制。北京努力以一种让中国看起来强硬、又不吓跑外国公司或损害国家供应链的方式作出回应。

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