中国-德国-经济

据德国电视一台报道，在华德企对前景感到失望，对未来持悲观态度。在新冠禁令取消后，超过一半的在华德企预计今年的行业发展将保持不变或更差。德国商会（AHK）的数据显示了这一点。

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超过一半的在华德企认为，自己的业务前景与上一回相比，没有变化或者更差。中国德国商会主席Hubertus Troska表示，“中国仍然是许多公司的重要市场和增长动力”。但中国经济复苏的进展并不像预期的那么快。这些公司一方面提到市场增长条件，另一方面提到地缘政治的紧张局势对生意不利。换句话说，中国经济第一季度4.5%的增长跟在华德国公司没有多少关系。因为增长不一定发生在德国企业有强烈代表性的地区。另外。德国企业目前还面临许多未解决的问题。

Troska还说，中国在许多行业都有了非常强劲的发展。每个企业家因此都在问，是否还会这样继续下去？我们是否还会有逐步增长，还是市场甚至会出现萎缩？在新冠疫情过后，做生意会更容易还是更难？监管框架会变得更有利还是更不利？

越来越多在中国的德国公司认为，他们今年的利润会大大减少。在接受调查的288家公司中，几乎有1/3的公司认为，利润会减少。他们也计划大大降低投资，其投资将大大低于新冠大流行前的时期。

为了改善这一状况，德国工商大会（DIHK）的一个代表团正在访问中国多天。他们与中国经济和外交部代表进行交谈，关注的问题是：在新冠入境禁令三年过去后，如何赢回信任。

德国工商大会主席Peter Adrian说：“德国总理明确表示，中国作为一个政治空间和经济区域，对德国起着决定性的作用，而且这一点应该继续保持。“

在不到两周的时间里，德中政府磋商会议将在柏林举行。虽然外交界人士说，这次活动的规模将不如以往，但德国企业界还是寄予厚望。

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