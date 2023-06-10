埃尔多安任命首位女性资深经济学家出任央行行长

土耳其/政治/经济

在上个月的大选中获得连任的土耳其总统埃尔多安周五任命埃尔坎（Hafize Gaye Erkan）为央行行长，此前，埃尔多安将该国财政部长的要职交付给希姆谢克（Mehmet Simsek）。短短一周时间内，土耳其总统任命了两名华尔街资深人士出任该国关键职位，凸显了在经济上深受通胀困扰的土耳其，打算摆脱困境的决心。

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作为长期主张非正统经济政策的总统，埃尔多安突然来了个大转弯：任命两位资深经济学家主管经济，这两位接获要职的人物纷纷承诺，降低通胀，并让土耳其经济恢复“理性”。

刚刚接获任命出任央行行长的埃尔坎是一名女性，也是土耳其央行有史以来的首位女行长。

埃尔坎是一位曾在美国金融界工作了20年的专家，曾就职于高盛和美国第一信托银行。选择这样一位人物出任央行行长，意味着土耳其在经历了数年的经济徘徊之后，将改变非正统的经济政策。此前的政策引发了经济不稳定，并导致外国投资者撤离。

此前接获任命出任财政部长职位的希姆谢克，也是一位资深的经济学家兼政治家。他曾就任美林高级经济学家，并在埃尔多安政府担任过财长和副总理职位。

希姆谢克被视为捍卫正统经济观点而广受外国投资者尊敬，如今他出任内阁部长，负责土耳其的所有经济政策，有望推动土耳其回归传统货币政策，包括提高借贷成本。

有分析指：埃尔坎和希姆谢克的任命体现了土耳其经济政策的新面貌。他们将面对恶化的经济局面作出艰难的选择。

土耳其一直缺乏为其增长提供资金的储蓄，目前，其规模9000亿美元的经济正面临巨大压力。2021年年底以来，随着向不连贯的“新经济模式”的转型，外资纷纷逃离。今年至今，该国货币更贬值了20%左右，贬值幅度超过大多数新兴市场货币。

土耳其中央银行货币委员会下次会议将于本月22日举行，届时，该国货币政策的方向将得到确立。

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