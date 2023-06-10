日本防卫相滨田靖一说，中俄轰炸机在日本周边长距离联合飞行是对日本的示威

军事

日本防卫相滨田靖一9日在内阁会议后的记者会上说，6月6日和7日连续两天发现中俄轰炸机在日本周边长距离联合飞行，这明显是对日本示威的。这是重大安全问题。滨田说，“除了联合飞行，（中俄）还在加强舰艇的联合航行、开展各种训练等军事层面的合作。” 他强调：“为了坚决保卫领土、领海、领空，警戒监视将做到万无一失。

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共同社报道，日本防卫省表示，中国2架H-6轰炸机和俄罗斯2架TU-95轰炸机7日从冲绳本岛和宫古岛之间飞过，在东海和太平洋实施了长距离联合飞行。可能是中国战机的多架飞机与其汇合后一起飞行。航空自卫队的战机紧急升空应对。中俄飞机没有侵犯日本领空。

中国国防部7日发布消息称，中俄两军当天在太平洋西部空域实施了联合巡航。这是继中俄轰炸机6日在日本海和东海空域联合飞行之后的行动，是两国加强军事合作的一环。

日本官房长官松野博一在7日的记者会上称，连续两天确认到中俄轰炸机在日本周边联合飞行。他表示“这是明显意在对我国示威的行为，是安全上的重大关切”。据日本防卫省透露，已通过外交渠道向中俄两国表示严重关切。

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