江西发生"指鼠为鸭"食安事件重创官方威信

中国/食品安全

江西一所学院学生在校内餐厅吃到疑似老鼠头的食安事件，因当地官方一口咬定是鸭脖子，近日在中国掀起一面倒的"指鼠为鸭"批评声浪。事件重创官方威信后，江西省政府周六宣布成立联合调查组。

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中央社综合中国媒体报导，6月1日，"江西一高校饭菜中疑吃出老鼠头"的短视频在网络热传。影片清晰显示，饭菜里的一块黑色异物看起来极似老鼠头，不但有眼睛、胡须还有啮齿类的犬齿。

6月3日，江西工业职业技术学院在其官方微博通报，宣称当事学生在事发当时即邀请同学共同对"异物"进行了对比，确认为"鸭脖"，为正常食物。

校方发文后，被爆该校新媒体中心主任要求学生按照已经拟好的话语范本去新闻评论区留言。

学生改口称不是老鼠头，官方接着认证是鸭脖，但没有拿出更具体的证明，事件不但没有平息，反而在中国引发更大的舆论风暴；网友一面倒质疑古有"指鹿为马"，今有"指鼠为鸭"。

多家媒体相继发文，批评"到底是鼠是鸭，不该这么难查"、"长牙的鸭脖令人如鯁在喉"；质疑"鼠头还是鸭脖，怎么就成了罗生门？"

环球时报前总编辑胡锡进也强调，如果南昌市市监局的鉴定无误，有必要对该异物进行更加清晰的拍摄，将影片放到网络上。因原影片确实太像鼠头了，市监局提供的文字和口头说法难以消除原影片造成的强烈印象。

"指鼠为鸭"舆论风波重创官方威信，"江西工职院6．1食品安全事件"联合调查组10日通报，江西省已成立联合调查组进行调查。

"江西就鸭脖事件成立联合调查组"立即跃为微博热搜冠军。多数网友表示终于等到了，期盼官方能给出实事求是的调查结果；但也有不少网友质疑真相恐难大白，"十天了，老鼠头七都过了"。

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