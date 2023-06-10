特鲁多突访基辅 加拿大向乌克兰追加5亿美元军事援助

乌克兰/加拿大/乌克兰战争

在乌克兰准备对俄罗斯军队进行大规模反攻之际，加拿大总理特鲁多周六(6月10日）突然访问基辅，表达对乌克兰的支持。特鲁多在基辅表示，乌克兰南部卡霍夫卡大坝被毁导致洪水泛滥，是俄罗斯入侵的“直接后果”。特鲁多宣布向乌克兰追加5亿美元的军事援助。

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法新社报道，特鲁多与乌克兰总统泽连斯基举行会晤，特鲁多指责卡霍夫卡大坝被毁导致洪水泛滥是"俄罗斯挑起的战争导致的直接后果"，但并未明确将摧毁第聂伯河上的水电站大坝的爆炸归咎于莫斯科。此前俄罗斯与乌克兰都否认对这场灾难负责。

特鲁多向媒体表示，“我们都亲眼看到了卡霍夫卡水电站大坝被毁造成的破坏，这是俄罗斯发动战争的直接后果”。

特鲁多宣布向乌克兰提供1000万美元帮助乌克兰处理大坝被毁造成的灾害，并向乌克兰追加5亿美元的军事援助。

特鲁多并宣布，加拿大将参与多国培训乌克兰战斗机飞行员行动，并支持向乌克兰提供战机计划”。特鲁多并指加方正扣押俄罗斯所拥有的安东诺夫（Antonov）货机，并将把没收的货机转给乌克兰。

特鲁多在抵达基辅后首先前往基辅市中心一处纪念地敬献花圈，致敬在乌俄战争中殉职的乌克兰官兵。

拥有大量乌克兰侨民的加拿大是基辅的主要支持者之一，加拿大向乌克兰提供了大量军事援助并培训了超过36,000名乌克兰士兵。

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