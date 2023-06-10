马克龙与莱希通电话 呼吁伊朗立即停止向俄罗斯运送无人机

法国/伊朗/俄罗斯/无人机

法国总统马克龙周六(6月10日）与伊朗总统莱希通电话，马克龙呼吁伊朗立即停止向俄罗斯运送无人机，停止在乌克兰战争中支持俄罗斯的行动。

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法国总统府爱丽舍宫发出的声明称，马克龙警告向俄罗斯提供无人机"后果严重"，并呼吁德黑兰立即停止在俄罗斯侵略乌克兰的战争中支持俄罗斯。

美国白宫国安发言人柯比周五警告，俄罗斯接获自伊朗运出的材料，将用来在境内兴建一座无人机工厂，这座工厂"可在明年初全面投入运营"。美国估计，俄罗斯已自伊朗收到数以百计的攻击无人机及相关设备，以协助莫斯科全面入侵乌克兰。柯比在声明中还引述美国情报表示："俄罗斯与伊朗的军事伙伴关系似乎正在深化。"白宫表示将公布新的政府公告，协助企业与各国政府"确保不会无意暗助伊朗的（无人机）计划"。

根据美国数据，这些无人机是在伊朗建造，经里海运出，之后被俄罗斯部队用来攻击乌克兰。

白宫公布一张地图，显示无人机据称从伊朗阿米拉巴（Amirabad）运至俄罗斯南部马哈奇卡拉（Makhachkala）的运送路线，这些无人机之后再转送到亚速海（Azov Sea）滨海阿赫塔尔斯克（Primorsko-Akhtarsk）的空军基地。

柯比表示："俄罗斯最近几周一直在使用伊朗的无人飞行攻击基辅，使乌克兰人惊恐不安。"

美国并警告莫斯科将开始自行制造伊朗无人机。柯比说："我们接获消息得知，俄罗斯收到在境内兴建无人飞行载具制造厂所需的伊朗材料。"白宫表示，伊朗正在寻求向俄罗斯采购价值数十亿美元的苏恺35（Su-35）战斗机、攻击直升机、雷达与YAK-130战斗教练机以作为回报。

德黑兰则一再声称，美国有关伊朗向俄罗斯提供武器的指控“毫无根据”。

据一位伊朗官员表示，马克龙与伊朗总统莱希的电话会谈持续约90分钟，双方讨论了如何促进关系发展，特别是正在进行的（核）谈判及地区发展。

据法国总统府称，马克龙在会谈中还表达了对伊朗核计划目前执行情况的担忧”，马克龙并表达了法国及其欧洲伙伴国寻求外交解决这一问题的意愿。

马克龙强调伊朗采取具体及可验证的缓和措施的重要性，马克龙呼吁伊朗全面履行其国际义务以及对国际原子能机构做出的承诺。

目前，伊朗与国际社会为恢复伊朗核协议而进行的谈判陷入僵局。

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