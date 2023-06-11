太阳能发电

据瑞士《新苏黎世报》报道，世界上最大的沙漠太阳能发电站正在中国北部建设中。

档案照片，一名男子走过中国东北辽宁省沈阳的一座太阳能发电厂。据瑞士《新苏黎世报》2023年6月报道，世界上最大的沙漠太阳能发电站正在中国北部建设中。

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内蒙古因采煤而致富。在这个过程中，做下了许多有害环境的事情。现在，中国政府希望使该地区成为能源转型的先锋。一个艰难的转折已经开始。

沙漠从距离达拉特旗的大门仅仅几公里处开始。这是内蒙古西部的一个荒凉大漠地区。没有一棵树，没有一丛灌木，也没有一块石头。但现在这里正在进行繁忙的工作。人们正用重型设备平整沙丘。很快，工人们就会在高跷上安装太阳能模板。站在大型建筑工地边缘的达拉特国家发改委员会副主任王晓京（音译）指着身后一长排黑色电池板骄傲地说：“已经用大阳能电池板覆盖了3300多公顷的土地。“而这还只是个开始。到2030年，该太阳能公园将覆盖约58000公顷的面积。目前，世界上最大的沙漠太阳能发电站正在达特拉旗郊区的沙漠地建设中。

王晓京说，这个大型项目的条件显然是有利的，该地区平均每年有280个晴天。

正在建设中的太阳能发电站是中国绿色能源转型的旗舰之一。中国仍然用煤炭发电，但希望减少化石能量的消耗，扩大利用风能和太阳能等可再生能源的容量。内蒙古自治区几乎总是刮着大风，太阳几乎持续照耀，在太阳能发电方面将发挥先锋作用。

在由新华社组织的为期五天的新闻考察中，一群外国记者参观了选定的项目。虽然中方向记者们展示的主要是成功的经验，但一路上的见闻对记者们来说往往十分可贵。而且，记者还可通过自己的研究调查补充见闻。

内蒙古是中国煤炭生产最重要省份之一。只有山西省拥有更大的矿藏。煤炭生产使内蒙古变得富裕，去年，该省人均年收入为14300美元。全国平均水平仅为12800美元。

但繁荣是以高昂的代价换来的。几十年的煤矿开采，造成了难以想象的环境破坏。采煤使地下水位下降，再加上几乎不下雨，土地变得更干涸。2021年的秋天和2022年的夏天，中国不得不处理严重的电力短缺问题。全国各地的工厂不得不短暂停止运作，原因是2021年的煤炭短缺和2022年的干旱。从那时起，能源安全一直是中国领导层的首要任务。

目前，电力供应主要靠煤炭。中国专家预计，在即将到来的夏季，会有更多的干旱。这可能再次导致瓶颈，因为水利发电站只能以较低的能力运作。

今年4月，中国政府宣布，中国计划在本年度生产47.5亿吨煤炭。与2022年相比，这将是一个2%的增长。内蒙古煤炭生产显然也是有增无减。尽管如此，大多数专家认为，中国将实现其雄心勃勃的气候目标。因此，二氧化碳排放量将从2030年开始下降。2060年，中国希望实现气候中立，即排放的二氧化碳不能不超过它所能吸收的数量。

中国虽然有63%的电力来自煤炭，但与此同时，太阳能、风能和水力发电共占发电量的28%。而且这种扩张将继续飞跃式的发展。这让专家们感到乐观。中国计划安装容量为160千兆瓦的风力和太阳能发电厂，这是一个新的年度记录。去年，风力和太阳能发电的增幅为125千兆瓦。根据S & P Global的预测，中国在2050年将有62%的电力来自可再生资源。

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