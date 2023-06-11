乌克兰指责俄军炸毁大坝意在阻止乌军在赫尔松发动攻击

乌克兰/俄罗斯/卡霍夫卡大坝

乌克兰政府周日(6月11日）公布卡霍夫卡水坝被毁后洪水造成伤亡人数，在乌克兰控制区，有6人死亡，35人失踪。而在俄罗斯人占领的领土上，莫斯科任命的官员本周报告称，洪水灾害导致8人死亡、13人失踪。乌克兰国防部副部长马利亚尔周日指责俄罗斯军队炸毁卡霍夫卡大坝意在阻止乌克兰军队在赫尔松发动攻击。

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法新社记者从赫尔松发回报道称，洪水已开始退去，第一批赫尔松地区的居民开始返回家园并查看损失情况，但其他地区的疏散工作仍在继续。

乌克兰内政部长克雷芒科(Igor Klymenko）称，共有77处地区被洪水淹没，其中14个位于俄罗斯占领区。

他在电报群Telegram上发出的消息称，最新统计大坝被炸导致洪水共造成6人死亡、35人失踪，其中包括7名儿童。另外在乌克兰控制区，有3,700人被疏散。在被毁的水电站大坝上游，还有162,000人没有饮用水。

俄罗斯人占领区，地方当局称已经疏散了7,000多人。

另据路透社消息，乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔周日表示，俄罗斯军队炸毁卡霍夫卡大坝意在阻止乌克兰军队在赫尔松发动袭击，并缩小乌军积极行动的可能地域范围。

乌克兰国防部副部长表示，轰炸大坝还旨在为在扎波罗热和巴赫穆特地区部署俄罗斯预备役部队提供机会。

英国国防部在周日的最新情报更新中表示，卡霍夫卡大坝的倒塌几乎肯定会破坏乌克兰克里米亚居民的主要淡水来源，莫斯科自2014年以来一直占领着克里米亚。

而联合国紧急救济协调员格里菲思（Martin Griffiths）日前在接受联合国新闻采访时表示，在卡霍夫卡大坝被毁后，救援乌克兰人民的计划首先要以“即刻救人”为核心。格里菲思说，“我们现在需要专注于紧急响应计划。”

格里菲思强调了向所有受影响的乌克兰人提供人道主义援助的三阶段计划，“首先我们需要救人，把他们送到安全的地方，让他们获得食物和安全的饮用水。”

格里菲思说，紧急行动包括将人们送到安全地带，运送救生物资，以及评估长期后果。对紧急援助的呼吁也正在进行中。

关于乌克兰总统泽连斯基指责援助机构反应缓慢的媒体报道，格里菲斯回应说，立即作出响应一直是优先事项。他说，“我理解泽连斯基总统的心情，我们在集中精力尽快推进紧急响应。”

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