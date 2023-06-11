乌军大反攻取得首批战果 接连解放三座村镇

乌克兰大反攻

乌克兰军方6月11日周日宣布，一日之内收复顿涅茨克东部地区的三个村镇，这是继泽连斯基总统前一天提到 "反攻行动 "后取得的第一批领土成果。

乌克兰的反击行动是在多个方向进行的。图为2023年6月8日星期四，在乌克兰卢甘斯克地区克雷明纳附近的前线，乌克兰士兵在战斗中。

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当日第一时间，乌克兰军方在脸书发布一段视频，宣布"第68旅的光荣士兵（......）已经解放了布拉戈达特内镇"。视频显示士兵们在一栋被摧毁的建筑中高举着乌克兰国旗。

乌克兰军方发言人Valeryi Shenshen宣布，“我们取得了大反攻以来首批成果”。他表示，乌军夺取的村镇位于顿涅茨克和扎波罗热地区之间，离乌军在南部控制的Novosilka 有数公里。

这座位于乌克兰东部与南部之间的村镇战前拥有居民一千多人。乌克兰军方发言人称，乌克兰战士俘虏了几名俄罗斯军人和乌东分裂武装人员。

不到三小时后，乌克兰边防局宣布，同一顿涅茨克地区的第二个村庄Neskoutchné也 "回到了乌克兰国旗下"。

而在晚上，乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔宣布，第三个小镇，即布拉戈达特内附近的马卡里夫卡，已经落入基辅部队手中。

泽连斯基在他的每日致辞中说： "我为这一天感谢我们的士兵（...）。感谢你们! 感谢你们的每一步，感谢每一场战斗，感谢每一个被摧毁的占领者"。

除了最近在顿涅茨克地区被毁坏的城镇巴赫穆特郊区夺回的一千多米纵深的领土之外，这些是乌克兰几个月来宣布的第一个领土收益。莫斯科当局曾声称，在5月份征服了巴赫穆特。

泽兰斯基总统仍然闪烁其词，他在星期六承认他的军队正在进行 "反攻行动"，但不想详细谈论这个问题。

他的俄罗斯同行普京则在一天前说，期待了几个月的乌克兰重大攻势已经 "开始"，但基辅的部队在几天的激烈战斗后 "没有实现其目标"。泽连斯基周六批驳说，不要相信普京的说辞。

在乌克兰军队节节挺进之时，在乌克兰南部，由于卡霍夫卡水电站大坝被毁导致水位突然上升，疏散工作仍在继续。

根据乌克兰内政部长克里缅科周日晚间提供的最新数据，包括205名儿童在内的2722人已从南部赫尔松地区撤离，另有982人，包括167名儿童，从邻近的Mykolaïv省撤离。根据当局报告，在基辅控制的领土上发生洪水后，已有7人死亡，约30人仍然失踪。

克里缅科表示，共有77个地方被水淹，包括被占领土上的14个地方，他还说，在卡霍夫卡大坝上游有16.2万人没有自来水。

水库被炸同样侵害到俄罗斯占领区，莫斯科官员本周报告说，在俄罗斯控制的占领区，有超过7000人被疏散，8人死亡，13人失踪。

法新社记者观察到，在赫尔松地区首府赫尔松，尽管下雨，但一些地区的水已经开始退去。该市的一些居民已经回到家中查看损失情况。

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