匿名美国官员证实 中国长期以来一直在古巴进行间谍活动

中国对美间谍行动

一位不愿透露姓名的白宫官员周六表示，中国多年来一直试图从古巴发展其间谍行动，并于2019年在古巴完善了其能力。

飘舞的美国和中国的国旗。匿名发言的拜登政府高官6月10日表示，至少从2019年起，中国就开始在古巴运营一个间谍基地，这是北京升级其情报能力的全球努力的一部分。

广告 继续浏览后续

包括《华尔街日报》在内的几家美国媒体最近几天报道哈瓦那和北京达成秘密协议，在距离佛罗里达州约160公里的岛上建立一个 "间谍基地"，以搜集美国的数据。但白宫国家安全委员会发言人约翰-科比日前说《华尔街日报》的报道"不准确"。

不愿披露姓名的这位美国高官表示，当拜登在2021年1月上任时，他的部门被告知中国 "加紧 "在 "世界各地 "建立旨在处于间谍目的地基地。

该官员说，这些 "努力 "包括 "中国在古巴的情报收集点"，并补充说，北京 "在2019年完善了在古巴的情报收集点"。这位官员表示："这些情况在情报档案中得到了充分证实。

他说，拜登政府 "继承 "了这种情况，并承诺对中国在世界各地建立基地的计划作出 "谨慎和小心 "的回应，包括通过外交渠道，与一些国家政府合作。

这位消息人士说，美国政府已经 "减缓 "了中国在海外建立业务的计划，但 "仍然存在挑战，我们仍然关注 "与古巴的关系。他说："中国将继续试图加强其在古巴的存在，我们将继续努力防止这种情况。

这是一个敏感度外交问题，正值美国总统希望与北京非常紧张的关系出现 "解冻"，并谈论在不远的将来与他的同行习近平会面。

这一问题在政治上也很尴尬：正在竞选2024年连任的拜登经常被共和党指责在与中国和古巴共产党政权的交往中不够强硬。

美中两个大国之间的关系在2月跌入最低点，此前美国摧毁了一个飞越其领土的中国气球。白宫指责北京利用气球进行间谍活动，中国否认了这一点。

气球事件导致美国国务卿布林肯取消了对中国的访问。这次访问刚刚被重新安排，预计布林肯在6月18日抵达北京。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅