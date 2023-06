台湾外交部：吴釗燮6月中旬访捷克将出席欧洲价值峰会并发表演说

台湾/捷克/外交/英国

台湾外交部周日(6月11日)宣布,台湾外交部长吴釗燮应捷克智库"欧洲价值安全政策中心"邀请,6月中旬将访问捷克,出席"2023年欧洲价值高峰会"并发表演说。另外,台湾数位部长唐凤周日出访英国,希望透过这次出访,深化台英在政府资安、产业投资、应用创新等各面向的数位合作,持续强化双方关系。

广告 继续浏览后续

中央社消息,台湾外交部周日傍晚表示,吴釗燮应捷克智库"欧洲价值安全政策中心"(European Values Center for Security Policy,EVC)邀请,将于6月中旬访问捷克,出席"2023年欧洲价值高峰会"(European Values Summit 2023)并发表演说。

外交部指出,捷克秉持已故前总统哈维尔(Václav Havel)尊重民主、自由及人权的立国精神,与台湾理念相近,吴釗燮此行除重申两国基于共同价值的紧密伙伴关系,也将以"One Theater, One World and One Vision"为题发表演说。

据欧洲价值安全政策中心介绍,第九届欧洲价值高峰会将于6月14日举行,峰会将由捷克总统帕维尔(Petr Pavel)主持并发表开幕致词,吴釗燮有望与帕维尔同台。

另据路透社消息,台湾数位部表示,部长唐凤周日出访英国,受邀参与伦敦科技周活动,并将拜会英国政府部门、国会及参访卫星业者OneWeb总部等。

数位部周日透过新闻稿指出,英国伦敦科技周(London Tech Week)将于12日至16日举行,唐凤将出席相关核心主题活动如科技领袖高峰论坛(Global Leaders Innovation Summit)、AI高峰会(The AI Summit London),以及AI圆桌会议(AI Roundtable)等,透过多方对谈,共同探讨数位转型推动策略、AI风险与促进民主社会互信等议题。

台湾数位部表示,台湾数位部长此次英国行,预计将拜会英国创新科技部(Department for Science, Innovation and Technology,DSIT)、英国商业贸易部(Department for Business and Trade,DBT),就数位治理与数位产业合作相关议题进行意见交流。

唐凤也将参访国际卫星业者OneWeb总部,期盼共同推动数位部进行中的"应变或战时应用新兴科技强化通讯网络数位韧性验证计划",打造多元异质的韧性通讯网络。

数位部指出,唐凤将参访内阁办公室(Cabinet Office)下负责辅导各机关数位转型的"政府数位服务办公室"(Government Digital Service,GDS),希望透过与GDS的交流,增进双方在资料治理与服务设计制度的合作。

数位部表示,唐凤希望透过这次出访,深化彼此在政府资安、产业投资、应用创新等各面向的数位合作,持续强化台英关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅