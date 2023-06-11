台湾外交部：吴釗燮6月中旬访捷克将出席欧洲价值峰会并发表演说

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台湾外交部周日(6月11日）宣布，台湾外交部长吴釗燮应捷克智库"欧洲价值安全政策中心"邀请，6月中旬将访问捷克，出席"2023年欧洲价值高峰会"并发表演说。另外，台湾数位部长唐凤周日出访英国，希望透过这次出访，深化台英在政府资安、产业投资、应用创新等各面向的数位合作，持续强化双方关系。

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中央社消息，台湾外交部周日傍晚表示，吴釗燮应捷克智库"欧洲价值安全政策中心"（European Values Center for Security Policy，EVC）邀请，将于6月中旬访问捷克，出席"2023年欧洲价值高峰会"（European Values Summit 2023）并发表演说。

外交部指出，捷克秉持已故前总统哈维尔（Václav Havel）尊重民主、自由及人权的立国精神，与台湾理念相近，吴釗燮此行除重申两国基于共同价值的紧密伙伴关系，也将以"One Theater, One World and One Vision"为题发表演说。

据欧洲价值安全政策中心介绍，第九届欧洲价值高峰会将于6月14日举行，峰会将由捷克总统帕维尔（Petr Pavel）主持并发表开幕致词，吴釗燮有望与帕维尔同台。

另据路透社消息，台湾数位部表示，部长唐凤周日出访英国，受邀参与伦敦科技周活动，并将拜会英国政府部门、国会及参访卫星业者OneWeb总部等。

数位部周日透过新闻稿指出，英国伦敦科技周（London Tech Week）将于12日至16日举行，唐凤将出席相关核心主题活动如科技领袖高峰论坛（Global Leaders Innovation Summit）、AI高峰会（The AI Summit London），以及AI圆桌会议（AI Roundtable）等，透过多方对谈，共同探讨数位转型推动策略、AI风险与促进民主社会互信等议题。

台湾数位部表示，台湾数位部长此次英国行，预计将拜会英国创新科技部（Department for Science, Innovation and Technology，DSIT）、英国商业贸易部（Department for Business and Trade，DBT），就数位治理与数位产业合作相关议题进行意见交流。

唐凤也将参访国际卫星业者OneWeb总部，期盼共同推动数位部进行中的"应变或战时应用新兴科技强化通讯网络数位韧性验证计划"，打造多元异质的韧性通讯网络。

数位部指出，唐凤将参访内阁办公室（Cabinet Office）下负责辅导各机关数位转型的"政府数位服务办公室"（Government Digital Service，GDS），希望透过与GDS的交流，增进双方在资料治理与服务设计制度的合作。

数位部表示，唐凤希望透过这次出访，深化彼此在政府资安、产业投资、应用创新等各面向的数位合作，持续强化台英关系。

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