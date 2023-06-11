国民党副主席夏立言将亲自出席海峡论坛陆委会吁防统战

国民党

第15届「海峡论坛」将于6月16、17日两天在厦门举行，国民党文传会主委林宽裕表示，为了推动两岸关系交流发展，今年国民党将由副主席夏立言率团亲自出席。这是疫情缓和之后，海峡论坛首度盛大举行，去年夏立言是透过视讯方式参与，前年则是由国民党主席朱立伦透过录像方式致词。不过今年台湾陆委会仍然禁止台湾官方人员参加，并警告台湾民众要小心，以免被当成间谍逮捕。

张志军与夏立言在金门举行第三次两岸事务首长会议 2015年5月23日

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夏立言一行预计16日出发，随行团员包括国民党大陆事务部及智库人员。除了参与开幕等部分活动外，其余时间夏立言将拜访台胞、台商、台生，了解他们生活上遭遇的问题，代为向大陆有关部门转达，协助解决。

本届海峡论坛的主会场设在厦门，共有84家两岸机构共同主办。17日将举办论坛大会，福建其他城市和平潭综合试验区也将举办相关活动。

国台办透露，本届论坛已邀请台湾政党代表、各行业代表、社团负责人、工青妇团体、科教文卫、农渔水利、民间信仰等各界人士与会。论坛将设置基层交流、青年交流、文化交流、经济交流四大板块，系列活动37场，其他活动14场，共计51场。

国台办发言人朱凤莲指出，本届论坛将推动两岸有关单位和企业签订乡村振兴、台青创业、科技、教育、文化、金融行业合作等多项协定。最受外界关注的是，论坛还将向台湾青年提供1,200多个就业机会、1,000多个实习实训机会。

台湾陆委会副主委詹志宏表示，大陆的经济复苏之路正面临严峻的困难和挑战，如果要硬挤出1,200个工作机会，他认为「背后的目的和动机值得商榷」，强调海峡论坛就是年度的大型对台统战活动。

陆委会并表示，为防范中共对台统战渗透，伤害国家主权及民主宪政秩序，呼吁台湾民众及团体不要轻易参与「海峡论坛」，也不要配合或呼应中共对台统战作为，成为中共统战宣传的样板。

陆委会更警告，中方于今年4月修订「反间谍法」，并以国安为由滥捕包括台湾民众在内的境外人士，建议台湾民众前往中国之前，应审慎评估人身安全。

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