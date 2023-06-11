沙特："阿中合作论坛"首日签署100亿美元投资协议

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沙特周日(6月11日）宣布，在"阿中合作论坛第十届企业家大会"在沙特首都利雅得举行首日，共签署100亿美元的投资协议。沙特投资部与中国电动汽车制造商华人运通签署了一份谅解备忘录，计划斥资56亿美元成立一家合资企业。

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法新社报道，阿中合作论坛第十届企业家大会6月11日至12日在利雅得举行，此时正值中国与沙特外交及经贸关系得以巩固及快速发展。

据沙特投资部称，为期两天的会议聚集了3,500 多名中国及沙特企业界领袖及代表。大会首日签署的100亿美元投资协议，涵盖从新技术到农业的各个领域，包括可再生能源、房地产、矿产及旅游。大部分的投资协议都是中国与沙特的私企或国营实体之间达成的，金额至少达80亿美元。

其中引人注目的是沙特投资部与中国电动汽车制造商华人运通签署了一份谅解备忘录，计划斥资56亿美元成立一家合资企业。另外，AMR ALuwlaa公司与总部位于香港的中环国际集团以5.33亿美元的价格收购了沙特阿拉伯的一家铁工厂。

据同一消息来源称，沙特集团ASK和中国地质矿业集团公司已承诺在沙特开发一个铜矿项目，投资额为5亿美元。

沙特外交大臣费萨尔在会议开幕式上表示，"这次会议提供了一个契机，为我们的人民创造一个共同的新时代，他并强调了沙特与中国具有发展经贸关系的巨大潜力。

法新社称，作为世界上最大的原油出口国，沙特去年12月接待了中国国家主席习近平，引发了其传统伙伴美国的批评。

在被问及这个问题时，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示，他“不理会”这类批评，他称，商人会到有机会的地方发展。

美国国务卿布林肯上周访问沙特时表示，美国没有要求任何国家"在美国和中国之间做出选择”。

沙特外交大臣费萨尔（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）周日表示，中国是阿拉伯世界的最大贸易伙伴。他强调双方贸易和经济伙伴关希的重要性、以及增强这种关希的共同愿望。

费萨尔在中阿合作论坛第十届企业家大会上表示，中国与阿拉伯世界2022年的双方贸易来往总额达4300亿美元。他指2022年沙中贸易来往总额达1060亿美元，与2021年相比增加30%。

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