空难奇迹：四名儿童原始丛林生还记

哥伦比亚空难事件

奇迹是会发生的。年龄分别为13岁、9岁、4岁和1岁的四名哥伦比亚儿童，5月1日与母亲马格达莱纳乘坐的小飞机穿越原始森林时坠毁，母亲、飞行员和另外一名亲戚丧生，孩子们在亚马逊丛林里迷失40天之后生还。

2023年6月9日星期五，在哥伦比亚卡克塔州索拉诺丛林，士兵和原住民与在一次致命的飞机失事后失踪的四名原住民儿童合影。哥伦比亚总统古斯塔沃-佩特罗周五说，当局在亚马逊丛林中找到了40天前小型飞机坠毁后幸存的四名儿童。

广告 继续浏览后续

救援人员说：孩子们得救后的第一句话：“我饿…”，“妈妈死了…”

投奔父亲

根据当局公布的资料，四个孩子的父亲拉诺克一月份突然去向不明，几周后，拉诺克通过无线电告知马格达莱纳，要她带孩子到波哥大与他会合。马格达莱纳才知道丈夫逃离村庄的原因是遭到了反政府游击队的威胁，该游击队在2016年退出了与政府达成的和平条约。马格达莱纳得知丈夫去向后，带领孩子们投奔。

还有一个需要提到的细节是，这家人属于乌托托族，他们住在卡克塔州一个山大沟深的小村庄，那里没有公路，出远门唯一的方法是坐小飞机。

因当地地理凶险，森林茂密，当年哥伦比亚政府在此为最危险的罪犯建造了一座不担心犯人逃脱的监狱。但是马格达莱纳的孩子们太熟悉这里的森林了，他们在那里长大。

起飞

5月1日，一架属于包机公司的小飞机(Cessna 206)从一个名为阿拉库拉的丛林地区起飞，前往位于哥伦比亚南部亚马逊地区的主要城镇圣何塞-瓜维亚雷，飞行距离350公里。飞机上的乘客除了飞行员，就是一家五口以及一位亲戚。

这架小飞机是1982年在美国制造的，2021年发动机出现问题后进行了简单修理，飞机起飞几分钟后飞临原始丛林上空，飞行员发出发动机出问题的警报后不久，小飞机从雷达消失。

搜寻

小飞机失踪后军方投入搜救。5月15日至16日，也就是飞机坠毁半月之后，士兵们在卡克塔省南部茂密的植物丛中终于找到了飞机。飞机直立着，机头栽向地面，飞行员死在驾驶舱，孩子们的母亲和另外一位亲戚也已死亡，但是找不到孩子们的任何踪迹，这是一个让人重燃希望的信号。

数百名军人开始在飞机四周仔细寻觅，抱着至少找到一个孩子生还的希望。希望是渺茫的。这片丛林蟒蛇、美洲豹以及其他野兽出没，雷雨不断。而且森林的可见度很低，20米以远肉眼看不清楚。附近村庄的数十名土著居民也主动加入到搜寻的队伍中。军方出动了数架直升机在上空盘旋，监视着森林里的动静，撒播了1万份用西班牙语和乌托托语写成的传单，并不断播出孩子们的奶奶用家中方言发出的呼救。搜救人员还给林中丢下了食品袋，其中一些似乎被孩子们使用。

生命的迹象出现了，士兵们发现了丢弃的鞋只、衣服，以及不久前啃过的野果。在距离小飞机坠毁两点五公里的地方，士兵们还发现了游击队战士抛弃的临时兵营。

搜寻计划代号“希望”，救援行动覆盖了一个方圆323平方公里的区域。在空难发生三周之后，还发现了两块尿布和一双鞋，士兵曾乐观估计与孩子最远不超过100米范围，搜寻计划重新调整，把范围缩小到20平方公里的区域。5月17号，几名士兵碰到了一个用树枝搭建的临时“小木屋”，警犬指向一把剪刀和一条发带。

当天，哥伦比亚总统佩特罗在推特发出发现姐弟四人还活着的消息，第二天，总统改口，删掉推文。5月26日，士兵们怀抱着希望组织了一个象征性庆生活动，庆祝四个孩子中最小的克里斯汀一周岁生日。

嗅探犬威尔逊失踪

6月8号，军方宣布协助搜寻的嗅探犬威尔逊突然在丛林中失踪，这是一只比利时牧羊犬，年仅六岁，是牠率先发现了奶瓶。士兵们想到威尔逊可能已跟孩子们呆在一起，但希望很快破灭。军方发出的搜寻报告说，由于森林茂密，地形复杂，威尔逊可能迷失了方向。士兵们最后在快接近孩子们的地方找到了属于嗅探犬的遗迹。

孩子们还活着

6月9日下午，佩特罗总统通过推特宣布发现了孩子们，他们还活着。他在推文旁边附有一张照片，孩子们被士兵和当地人包围着，脸色憔悴。

总统说，"孩子们几乎与世隔绝，他们完全依靠自己的力量摆脱了困境"。孩子们是在离坠机地点5公里处被发现的。晚上9点左右，国防部宣布，孩子们已被直升机转移到最近的城镇圣何塞-瓜维亚雷，他们的健康状况将在那里得到评估。狗狗威尔逊没有和他们在一起。

孩子们是如何在没有水和食物的丛林中活下来的

在无休止的等待中，孩子们的父亲拉诺克从未放弃过希望。他告诉当地电台："我曾多次遇到这种情况。我的小妹妹是个聋子，在森林里走失了一个月，但我找到了她"。孩子们的祖父瓦伦西亚说："孩子们早已习惯了丛林"。

但是，孩子们怎么能在没有食物和水的丛林中生存这么久？特别是还带着一个一岁的孩子需要特别的照顾。孩子们的家人说，姐弟能够生存下来，多亏了老大莱斯利。这个13岁的女孩用Fariña喂养她的兄弟姐妹，Fariña是一种用苦丝瓜、丛林中发现的种子和水果制成的面粉。她的姑姑在接受哥伦比亚电视台Caracol Noticias节目采访时解释说，这个小姑娘会辨别 "哪些水果不能吃，因为丛林里有很多有毒的水果"。她还知道如何照顾婴儿，因为从5岁开始，"她就照顾她的小弟弟并帮助她的母亲"。

这个13岁的孩子还设法通过建造“小木屋”来庇护弟弟们。对于孩子们的姑姑来说，毫无疑问，这个小女孩是这些建筑的幕后推手。她甚至是从他们以前一起玩的游戏中得到了灵感：“我们以前玩的时候都会搭建小木屋，从他们发给我们的照片来看，我认为是莱斯莉做的。这娃娃学了很多东西，我认为是她让她的小弟弟们生存了下来。”

对于哥伦比亚美洲印第安人全国组织来说，毫无疑问，孩子们的原住民身份和与自然的这种特殊联系对他们有利："孩子们的生存证明了土著人与自然的知识和关系，这种联系是从他们母亲的子宫里带出来的"。“他们非常了解丛林。知道什么该吃，什么不该吃”。参加搜寻行动的哥伦比亚全国土著组织负责人阿科斯塔告诉法新社记者："他们设法生存了下来，这要感谢他们的精神力量"。该组织另一位领导人贝滕考特对法新社说。"世界需要这种与自然的特殊关系，以支持那些像原住民一样生活在森林中并照顾森林的人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅