索马里首都再爆袭击事件，世卫组织一名雇员在袭击中丧生

索马里/袭击

世界卫生组织总干事谭德塞周日披露：周五至周六夜间，索马里首都摩加迪沙海滨的珍珠滩酒店遭遇伊斯兰武装分子袭击，世卫组织的一名雇员在袭击中丧生。谭德塞发推表示：对世卫组织雇员在袭击中丧生感到悲痛，同时谴责所有针对平民和人道主义工作者的袭击。

Un officier de police devant l'hôtel Pearl Beach après l'attaque, à Mogadiscio, le 10 juin 2023.遇袭后的珍珠滩酒店

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周五晚间，一支由七名伊斯兰武装分子组成的突击队冲进摩加迪沙海滨的珍珠滩酒店。根据索马里警方周六披露的信息：武装组织对这家酒店进行了长达6小时的围困，造成至少6名平民死亡，10人受伤，在袭击中丧生的还有三名执法人员。伊斯兰激进组织青年党声称对袭击事件负责。

最近15年来，青年党发起了一场针对受到国际社会支持的联邦政府的叛乱，经常瞄准索马里高级官员出没以及接待外国官员的酒店作为袭击目标。

青年党已在2011-2012年被赶出索马里的各大城镇，但得以在广大农村扎根，继续对包括首都在内的安全和平名目标发动袭击。本次袭击再次显现了索马里在努力摆脱数十年冲突中的安全问题。

去年9月，索马里总统马哈茂德宣布对青年党发动“全面战争，并特别在美国空袭的支持下，向他们发动军事进攻。

但是，青年党继续以血腥袭击为报复手段，凸显了他们袭击索马里城市和军事设施中心的能力。

联合国秘书长古特雷斯在今年二月提交给联合国安理会的一份报告中表示：2022年，是2017年以来索马里平民死亡人数最多的一年，主要原因归咎于青年党发动的袭击。

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