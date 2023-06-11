金融时报：微软拟将顶级人工智能专家从中国迁到加拿大

中美科技展

在地缘政治紧张局势下，据金融时报披露，微软（Microsoft）正将其部分最优秀的人工智能AI研究人员从中国调往加拿大，此举可能会毁掉这个亚洲国家科技人才的一个重要培训基地。

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金融时报周六援引4名了解该计划的人士说，总部设在北京的微软亚洲研究院（MSRA）已经开始申请签证，将该院的顶尖人工智能专家转移到其位于温哥华的研究所。

这些知情人对金融时报说，此举可能影响到20至40名员工。一位接近微软的人说，今年将有少量中国员工搬到加拿大，这家美国科技巨头正在那里建立一个由来自世界各地的专家组成的新实验室。

据他们表示，微软公司出于防御策略在加拿大设立一个新的人工智能实验室，以应对美中紧张关系不断升级的趋势。这个被称为“温哥华计划”的主要目的是为了阻止顶级人才被中国科技企业挖走，进行有关OpenAI的ChatGPT的研究和开发。

报道说，有两名研究院的专家表示，他们最近收到了中国互联网公司的工作邀请，但他们拒绝了邀请，准备前往加拿大。

其中一人表示，虽然微软与中国有着深厚的联系，但“在我们这里有最优秀的研究人员，尤其是从事机器学习的人，存在一定的风险。”

这位专家说，中国公司可能会挖人，或者雇员可能会受到的骚扰。“我们在内部会议商讨论过这些风险。”

另外一人正在申请加拿大签证。他表示，“或许在第三国，在美国和中国之外，我们能够重新找到过去那种就技术问题展开充满活力的讨论。”

金融时报指出，微软亚洲研究院是中美科技合作的特例。两名研究人员表示，两国关系日益恶化，双方对对方的科技发展的猜忌日益加深，这限制了他们与西方同事的合作空间，而中国方面也加大了对这些专家的审查范围。

但在中国网络上，也有消息指，在这篇文章首次发表后，微软表示： “报道中数字并不准确。不存在所谓的‘温哥华计划’。”

微软亚洲研究院是中国科技人才的重要培训中心，对人工智能研究作出了巨大贡献。其中不少人加入了中国科技公司，带动了中国整体人工智能生态系统的发展。

微软在中国的业务持续了三十多年，目前依然保持强大的存在。据该公司公开资料显示，它在中国拥有大约九千名雇员，其中从事研发工作的软件工程师逾80%。

金融时报报道链接：https://www.ftchinese.com/interactive/111798?exclusive

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