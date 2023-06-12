中国爱国留学生英国当街殴打旅英港人 英国内政外交遭促调查

英国/中国/香港/旅英港人遭殴

香港反送中届满4周年，旅英港人举办游行集会，在南安普敦，疑似中国留学生的小粉红殴打参加集会港人致手臂和颈部伤痕累累，滋事者事后发图文吹嘘炫耀并呛“港独台独都是傻逼”。

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据中央社今天引述自由亚洲与推特帐号“李老师不是你老师”今天上传的图文，南安普敦（Southampton）集会的现场至少3男对一名黑衣人拳打脚踢。其中身穿白衣的施暴者挥舞中国五星旗，高呼“香港是中国的！”网友肉搜他是南安普顿大学（University of Southampton）的中国留学生。

消息还原事发始末指出，11日中午港人集会期间，操普通话的白衣男在现场叫嚣甚至放话要撂人来但被驱离，不过直至集会终了却未见人影。但若干参与集会的港人聚餐结束漫步街头，却遭遇先前滋事的白衣男等，对方二话不说直接上前施暴，疑似有预谋的袭击。

专门翻译中国内部反西方言论的推特帐号“大翻译运动”也转载前述旅英港人遇袭的图文，并披露打人的就是南安普敦大学中国留学生宫钲（Gong Zheng）。

该报道称，流亡英国的前香港区议员刘珈汶于推特上传被殴港人伤痕累累的图文说，港人在英国国土遭受肢体袭击，敦促当地警方调查，并要求英国内政部及外交部调查境外渗透问题。

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