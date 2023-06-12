中国监测美法加日海军演习

中国/南海/四方军演

中国上周在台湾以东的太平洋水域部署了一架侦察机，中国媒体称这架侦察机监视并收集了美国、日本、法国和加拿大海军参与的军事演习的情报。

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据路透社今天报道称，中国官方支持的《环球时报》周日援引分析人士的话说，一架装有情报收集设备的 Y-9 货机改装型侦察机很可能在这次法国与美国，加拿大与日本的军事演习中进行了监视和收集情报。

《环球时报》援引北京一家智库的话说，自星期四以来，两艘美国航空母舰尼米兹号和罗纳德里根号一直在菲律宾海具有重要地缘政治意义的琉球群岛附近活动。

这些岛屿将东海与菲律宾海隔开，并散布在日本和台湾之间的西太平洋上，中国声称台湾是其领土。

美国第七舰队在一份声明中表示，美国周五开始在菲律宾海开展演习，两个航母打击群自 2020 年 6 月以来首次联合行动。

日本防卫省周四报告称在太平洋发现了 Y-9 侦察型。日本防卫省发言人周一表示，它正在分析附在 Y-9 改型起落架上的一件设备，该设备以前从未见过。

近年来，随着中国在东海和南海以及台湾周围变得越来越强硬，中国与美国及其盟友在西太平洋的军事冲突有所增加。

据路透社说，在四方演习前几天，菲律宾、美国和日本的海岸警卫队在菲律宾西部省份的海岸举行了首次三方演习。

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