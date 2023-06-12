中国驻韩大使会见反对党讲话引发争议 韩国抗议升级

韩国/中国

中国驻韩国大使邢海明8日会见韩国最大在野党共同民主党党首李在明时表示，美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。现在赌中国输的人今后一定会后悔。邢海明发言时有各家媒体记者在场，并且通过优兔现场直播，其言论引发争议。韩国外交部长官朴振12日就中国驻韩大使邢海明日前置评韩政府外交政策引发争议一事表示，这是十分不恰当的言行。韩国外交部已明确警告，所有的后果都须由大使本人承担。

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据韩联社今天报道称，韩国总统室回应中国驻韩大使争议言论。韩国总统办公室一名官员12日在记者会上就中国驻韩大使邢海明日前置评韩政府外交政策一事表示，大使应在本国和接受国之间发挥好桥梁作用，然而该作用发挥不当，可能会损害本国和接受国的国家利益。

该官员表示，外交部已向中方充分转达韩方立场，韩国驻华大使馆也已表态，因此总统室方面并无要特别申明的立场。但根据《维也纳外交关系公约》第四十一条规定，外交官均负有尊重接受国法律规章之义务，且承担不干涉该国内政之义务。这可被解读为，总统室方面指出邢海明实际上违反了该公约。

据韩联社说，总统室直接针对特定国家的大使发表批评性言论十分罕见，这可被解读为总统室十分严重看待当前情况。执政党国民力量籍议员申源湜前一天以《维也纳外交关系公约》第九条为依据在脸书发文称，政府应该积极考虑采取将邢海明列为“不受欢迎的人”（persona non grata）的强硬措施。

执政党就邢海明的言论一致表现出激愤的姿态。国民力量党首金起炫当天在党最高委员会会议上称，一个司局级大使扬言对接受国进行报复，实在无礼。国务总理韩悳洙当天在国会问政会上就国民力量籍议员金硕基“应驱逐邢海明”的主张表示，中国驻韩大使的行为非常不妥。

韩国外交部长官朴振12日就中国驻韩大使邢海明日前置评韩政府外交政策引发争议一事表示，这是十分不恰当的言行。

朴振当天出席国会举行的政治、外交、统一、国安部门问政会，并就执政党国民力量党籍议员金相勋的相关提问作出如上回答。朴振说，中国驻韩大使在会见在野党人士时，面对多家媒体用与事实不符的内容和令人无法坐视不理的措辞谴责政府政策，这违背了规定外交使节肩负增进友好关系使命的《维也纳外交关系公约》。

对于部分人提出应将邢海明列为“不受欢迎的人”，并将其驱逐出境的看法，朴振仅表示，外交部已明确警告，所有的后果都须由大使本人承担。

对于“中国是韩国的主要贸易伙伴国，今后将如何设定韩中外交发展方向”的提问，朴振说，中国是韩国最大的贸易伙伴国，也是邻国，在地缘政治方面，中国可在韩半岛问题上发挥作用，因此健康成熟地发展韩中关系符合韩国国家利益。但为了构建健康成熟的关系，相互尊重至关重要，此次中国驻韩大使的发言不仅没有增进韩中友好关系，反而起到了负面作用，韩方就此严正警告，并强调了其应承担的责任。

该消息没有提及韩国反对党与中国驻韩大使会面缘由以及对中国大使上述发言是否有回应。

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