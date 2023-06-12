习近平称坚定支持洪都拉斯

中国/洪都拉斯

中国国家主席习近平12日向到访北京的洪都拉斯总统希奥玛拉-卡斯特罗承诺，他将坚定地支持洪都拉斯的发展。洪都拉斯刚刚与北京建立了外交关系，此前先与台湾断交。

广告 继续浏览后续

法新社说，中国认为台湾是它的一个省，自1949年中国内战结束以来，中国还没有设法将台湾与中国的其他领土重新统一。70多年来，北京和台北的两个敌对政府一直在争夺其他国家的外交承认。

中美洲小国洪都拉斯长期以来一直承认台湾当局，但在3月宣布，它现在将承认中国大陆的共产党政府，履行希奥马拉-卡斯特罗的竞选承诺。

据中国官方的新华社消息，习近平周一对洪都拉斯总统说，“这一外交转折是一个历史性的决定，显示了你坚定的政治意愿。”

这是洪都拉斯总统首次对中国进行国事访问，这也是自前一天洪都拉斯驻北京大使馆正式开馆以来，中国国家主席习近平首次对中国与洪都拉斯关系作评论。据习近平继续说：“中国将不断发展与洪都拉斯的友好关系，坚定支持洪都拉斯的经济和社会发展。”

据习近平说，“中国愿意在相互尊重、平等互利、共同发展的基础上成为洪都拉斯的好朋友、好伙伴。”

洪都拉斯总统预计将在她的行程中签署一系列协议，该行程将于星期三结束。

据法新社说，近年来，北京已经从台北手中夺取了几个外交关系国。现在只有13个国家承认台湾，包括巴拉圭、海地和梵蒂冈。

上周，中国在洪都拉斯首都特古西加尔巴设立了大使馆。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅