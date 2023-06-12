传中国驻法大使卢沙野将离任返国  副外长邓励可能接任

中国/法国/人权

早前因在访问中质疑前苏联加盟共和国的主权国家地位的中国驻法国大使卢沙野，据香港《星岛日报》引述消息报道，中国驻法国大使卢沙野将返国，担任中国人民对外友好协会会长，从事民间外交；而现任副外交部长邓励，可能接任中国驻法大使。两者3未有具体日期。

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该报引述不具名的消息称，卢沙野已驻法国4年，结束任期亦属正常。不过，时事评论员刘锐绍向本台指出，卢的调动令人有合理猜测与4月在国际上引起负面反应的言论有关。而本台亦发现，卢沙野的职位调动有不寻常之处。

首先是现年58岁的卢沙野，其实未到60岁的副部级官员退休年龄，但作为执行对外政策的全国性人民团体，半官方的对外友好协会会长一职属高干退下火线後发挥「馀温」的职务，例如现任会长林松添便是在2020年丶年届60岁时从前驻南非大使的职位上接任该会会长，并於今年3月转任政协外事委员会副主任。以此推论，除非有突变，否则卢应在此职位上退休。

刘锐绍亦解释，卢沙野4月发表言论後，被视为中国的底线或思维方向，只是不适当地

在目前的情况下对外透露，引发乌克兰和前苏联国家反弹，中国亦急急澄清，做了不少「补获」工作，甚至国家主席习近平亦在5月底的西安会议上强调，要更加深度融入共建「一带一路」大格局，出发点之一也是安抚上述国家，可见卢的言论对外交工作所产生的影响，但中国潜文化是不会即时采取行动以免让人把结果与事由相连，甚至被视为证实各种猜测，而是延後处理。

卢沙野於2019年7月接任中国驻法国大使，今年4月，他接受法国一家电视台访问时表示，前苏联国家无有效的主权国家地位，引发波罗的海三国丶乌克兰丶法国和欧盟批评中国外交部回应时称，这只是卢在电视辩论中的个人观点表达，中国在有关主权问题上的立场不变。但不满持续，其後更传出卢沙野将於5月15日被召回国的消息，但中国外交部发言人汪文斌断言否认，指这是「一个假消息。」

在此之前的驻法大使任内，卢沙野已有不少惹火言论。例如在2021年，卢要求法国执政党参议员李察（Alain Richard）取消国会访台团，被着名法国学者博达安（Antoine Bondaz）在推特反驳，但却遭到中国驻法国大使馆以官方帐号留言，酸博达安是「petite frappe」（小流氓）；卢更为其「战狼式外交」辩护，称有关说法是法国人希望中国依然采取羔羊外交，任人宰割的潜台词，并称「我们现在风格变了，你们要适应我们的新风格」，反批「如果真有战狼，那一定是因为疯狗太多太凶」。

事件更触发中法外交风波。事缘中国外交部不久之後以「严重损害中方主权和利益丶恶意传播谎言和虚假信息」为名，制裁欧方十名人员和四个实体，法国外交部同日召见卢沙野以表达不满时，中方以「大使今天没空」推拒。隔天，卢沙野更前往法国外交部提出交涉，敦促法方停止毒化中法关系的行为。

此外，在美国前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台期间，卢沙野曾接受法媒BFM电视台采访，直指「统一後，我们要进行一次再教育。我相信到那时，台湾人会再次支持统一。他们会再次变成爱国者」。访问中的「再教育」一词，引起国际舆论批评，尤其是维吾尔人权团体。

至於可能接任中国驻法国大使的邓励，现年58岁，是福建泉州人，精通法语，曾任中国驻法国公使丶外交部西亚北非司司长丶中国驻土耳其大使丶外交部部长助理等职务，2021年升任副外长，分管西亚北非丶非洲丶欧洲地区丶领事事务以及档案工作。上月底更会见了香港律政司司长林定国，就涉港外交工作和支持香港建设「亚太区国际法律及解决争议服务中心」等问题交换意见。

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