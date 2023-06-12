卢沙野将离任回国或转任对外友协 港媒透露可能继任者是邓励

中国/法国/卢沙野

港媒今天透露，中国驻法国大使卢沙野将返国，或将担任中国人民对外友好协会会长。卢沙野今年4月受访质疑前苏联加盟共和国的主权国家地位，曾经引发风波。消息称，卢已经驻法4年，结束任期亦属正常，外交部副部长邓励可能出任驻法大使。

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据星岛日报今天透露，58岁的卢沙野是南京人，从事对非工作长达25年，曾任中国驻塞内加尔大使、外交部非洲司司长、中国驻加拿大大使，2019年担任驻法大使，成为副部级官员。

今年4月，卢沙野接受法国一家电视台采访，称前苏联国家没有有效的主权国家地位，引发波罗的海三国、乌克兰、法国和欧盟批评。中国外交部后来称，这只是卢在电视辩论中的个人观点表达，中国在有关主权问题上的立场没有变化。有传卢沙野5月15日被召回，外交部发言人汪文斌当时在记者会辟谣说：“你提到的是一个假消息。”

据星岛日报引述消息称，卢沙野已经担任驻法大使4年，即将59岁，返国出掌全国对外友协也是惯有的安排。未经确认的消息称，不排除由曾任驻法公使的副外长邓励出任驻法大使。

星岛日报说，58岁的邓励是福建泉州人，精通法语，曾任中国驻法国公使、外交部西亚北非司司长、中国驻土耳其大使、外交部部长助理，2021年升任副外长，分管西亚北非、非洲、欧洲地区、领事事务以及档案工作。

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