古巴情报基地将有助中国明确对美打击目标

中国/美国/古巴基地

美国白宫上周六称，中国至少从2019年起就在古巴拥有一个间谍基地，中国政府目前正在扩大情报收集。华尔街日报今天引述前情报官员称，在古巴设立一个收集美国东南部通信的基地将标志着中国情报能力的重大进步，一旦爆发冲突可以让中国军队对打击目标有更清晰的了解。

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在亚洲，中国长期以来一直在南中国海(South China Sea, 中国称南海)等地设有疑似前哨站，监测包括卫星传输、电话和互联网数据传输在内的通信，但古巴情报基地将是中国在西半球的第一个前哨站。

对于上述古巴情报站的报道，上周五中国外交部的一位发言人说，他不了解相关情况。外交部发言人汪文斌说：“众所周知，造谣污蔑是美国的惯用伎俩，肆意干涉他国内政是美国的专利。”

出于对中国在美国进行间谍活动的担忧，近年来美国政府针对中国电信设备发布了一系列禁令，同时采取措施加强网络安全并防止中国情报人员在美国境内活动。

但有关古巴情报基地计划的消息和今年早些时候飞越美国的疑似间谍气球表明，中国有能力在美国周边设立先进的间谍基础设施。

中国通过其260多颗间谍卫星的集群收集来自美国国内的一些通信，其中许多卫星每天在美国上空往复穿梭。中国的气球计划可以对电话、无线电传输和其他信号进行更密切的监测。美国称，近年来发生过数次中国气球飞越美国的事件。

如果在距离佛罗里达州约100英里处设立窃听基地，可能会大大增加中国可获得的通信数量和范围，其中可能包括从卫星发送到美国东南部的信号。

冷战期间，苏联在古巴北部有大约1,500名工程师驻扎在卢尔德的这个情报基地，该设施已于2001年关闭。目前还无法确定中国是否会使用同一地点。

美国海军前情报人员Carl Schuster说，虽然中国或许知道位于美国的主要军事目标，但在古巴这样的基地追踪信号会让中国对潜在目标有更全面的了解。

一些安全分析师称，中国和古巴在获取情报方面的一些潜在合作可能被认为特别具有挑衅性，例如将中国的传感器网络整合到古巴的无人机等系统。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8F%A4%E5%B7%B4%E6%83%85%E6%8A%A5%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%B0%86%E6%9C%89%E5%8A%A9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%98%8E%E7%A1%AE%E5%AF%B9%E7%BE%8E%E6%89%93%E5%87%BB%E7%9B%AE%E6%A0%87-4403a41d

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