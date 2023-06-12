对抗中国影响力 美国重返教科文组织

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联合国文化和科学机构联合国教科文组织6月12日周一宣布，美国日前对该组织表示，美国有兴趣重新加入，并已列出了偿还债务和重新加入的时间表。联合国教科文组织总干事奥黛丽阿祖莱表示对该重要行动表示高兴。

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联合国教科文组织于6月12日周一宣布，美国日前对该组织表示有兴趣重新加入，并已列出了偿还债务和重新加入的时间表，近6年前美国退出联合国教科文组织。

法新社指出美国计划重新加入教科文组织，并支付超过 6 亿美元的欠款，此前美国因巴勒斯坦成为其成员的举动引发与了长达十年的争端。

在联合国教科文组织于 2011 年投票接纳巴勒斯坦为成员国后，美国和以色列停止资助联合国教科文组织，特朗普政府于 2017 年决定于次年完全退出该机构，理由是长期存在的反以色列偏见和管理问题。

美国官员表示返回教科文组织的决定是出于担心中国正在填补美国在教科文组织决策方面留下的空白，特别是在为全球人工智能和技术教育制定标准方面。

美国负责管理和资源的副国务卿理查德维尔马上周向联合国教科文组织总干事奥黛丽阿祖莱提交了一封信，正式确定重新加入的计划。根据美联社获得的亲递信件，维尔马注意到教科文组织在非政治化中东问题辩论和改革该机构管理方面取得的进展。

联合国教科文组织总干事奥黛丽阿祖莱表示对美国重返该组织重要行动表示高兴。

根据联合国教科文组织的规定，只有在其他国家以多数票通过后才能接受美国回归，预计在 7 月进行。在联合国教科文组织内部，美国候选人资格在 7 月投票中被否决的可能性不大。

美国重返教科文组织的决定的背景是华盛顿和北京之间竞争日益激烈，而且中国希望改变二战后建立的国际多边秩序的总体背景的一部分。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进表示中方对美国的重返不反对。

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