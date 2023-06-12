新西兰总理称要访问中国

新西兰/中国

新西兰总理希普金斯今天宣布，他将于本月底前往中国正式访问，以加强新西兰与中国的经济联系。 这将是新冠病毒疫情大流行开始以来，新西兰领导人对中国的首次访问。

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据新西兰总理希普金斯Hipkins周一说，“我今天可以宣布，我将在本月底带领一个大型贸易代表团前往中国。”

在他的行程中，希普金斯预计将访问北京、天津和上海。新西兰总理没有报告他抵达日期的任何细节，也没有提到与中国国家主席习近平的任何会晤可能。

但希普金斯说：“我们的贸易联系将会因我们最近更新的自由贸易协定而得到加强，新西兰与中国的经贸关系，近年来已被证明是非常强劲。中国是新西兰的主要贸易伙伴，新西兰近四分之一的出口产品在中国市场销售。” 希普金斯说，他希望两国之间的关系能保持稳定。

据法新社说，过去，与华盛顿或堪培拉的盟友相比，新西兰对中国的批评较少，但希普金斯向新西兰听众保证，他会保留向北京提出关切问题的权利。希普金斯称，"如果我们对人权有担忧，我们会提出来。如果我们对贸易或政治问题有担忧，我们会提出来。"

据希普金斯人还在周一宣布，他将在未来几周内访问布鲁塞尔，并出席在立陶宛举行的北约峰会。

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