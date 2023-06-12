车臣购得中国装甲车 陡增转手军援俄军担忧

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车臣领导人卡德罗夫上周在网上发布了一段中国制造的装甲车的视频，引发了有关来自中国的装备是否可能被用来支持俄罗斯军事行动的新质疑。视频涉及8辆中国造装甲车。

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据华尔街日报今天报道称，车臣展示中国造装甲车。俄罗斯联邦车臣共和国领导人卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)上周在网上发布了一段中国制造的装甲车的视频，引发了有关来自中国的装备是否可能被用来支持俄军事行动的新质疑。卡德罗夫是俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)对乌克兰所发动战争的支持者之一。

这八辆未武装的装甲运兵车出现在卡德罗夫官方Telegram账户上周三发布的一段视频中。卡德罗夫是普京的亲密盟友，尽管有时观点不一致。卡德罗夫为俄罗斯在乌战争提供了部队和装备，但无法确定他可能如何使用这些中国车辆。

这些车辆似乎是一种多用途车型，称为“虎士"装甲车，设计用于有限的军事作战和防暴警察行动，可在车顶安装武器装备。虎士装甲车是由位于中国北方的军事承包商陕西宝鸡专用汽车(Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing)生产。

中国装甲车现身车臣的视频还引发了其他疑问，包括卡德罗夫为何展示这些车辆。

中国拒绝了西方领导的孤立邻国俄罗斯的行动，并加强了与俄罗斯的贸易往来，包括向俄出口更多汽车，并呼应莫斯科方面宣传战争的一些论调。不过对于向俄罗斯提供用于乌战的武器，中国似乎有所顾忌，反而是以地区和平调解人自居。

根据SIPRI的数据，装甲车是2022年中国第二大军事出口类别，销售额为3.92亿美元，仅次于飞机的7.03亿美元。该机构的数据库显示，中国向许多国家出口了虎士装甲车，包括阿富汗、柬埔寨、巴哈马和坦桑尼亚等。

但SIPRI没有俄罗斯购买这种车辆的记录，Wezeman表示俄罗斯此前通常使用自己的国产装甲运兵车。他称，从中国进口可能表明俄罗斯存在生产问题。

华盛顿大西洋理事会(Atlantic Council)高级研究员Joseph Webster表示，中国出口像虎士装甲车这类车辆以供在冲突地区使用不会有什么好处，因为它们影响战场形势的能力非常有限，而且非常容易被认出。他说：“这种行为被察觉的概率很高，而回报率很低。”

不过，中国的卡车对俄罗斯越来越重要了。Webster从官方贸易统计中汇集的数据显示，自这场战争开始以来，中国对俄罗斯的重型卡车（如半挂卡车）销量激增，仅4月份就有大约6,000辆。与美国一样，俄罗斯在很大程度上依赖卡车进行物流运输，因此，随着中国对俄罗斯及其邻国白俄罗斯的整体出口不断膨胀，装备供应至少间接地支持了莫斯科方面的战争行动。

华日引述一些以军事网站描述称，虎士装甲车的防护程度太低，不适合密集作战。位于华盛顿的兰德公司(Rand)高级国防分析人士Scott Boston说：“在俄乌冲突的这个阶段，如果你真的要在乌克兰使用的话，我认为额外的装甲保护比额外的速度更可取。”不过他表示，速度较快的车辆可以用作救护车或供发射迫击炮的人员使用。

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