与台断交后卡蕬楚昨在北京晤习两元首见证签署协定

洪都拉斯/中国

曾是台湾在中美洲外交重镇的宏都拉斯，才和台湾断交不到三个月，总统卡蕬楚终 于访问了中国大陆，昨天在北京和中国国家主席习近平举行了会谈。大陆媒体分析认为，中宏两国的互动，将会对中美洲国家产生示范效应。这对台湾的外交版图显然是一个不利的趋势。

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宏都拉斯今年3月26日与中华民国断交，结束双方长达82年的外交关系，这对台湾是一个重大的打击。在1990年代，中美洲国家几乎都是中华民国的邦交国，后来哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等陆续和台湾断交，目前台湾在中美洲只剩两个邦交国，危地马拉和贝里斯。

昨天习近平与卡蕬楚会面后，双方发表联合声明，内容包括，宏方支持联合国大会第2758号决议，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。宏方坚定支持并遵守一个中国原则，坚决反对任何有悖于这一原则的行为，反对任何形式的台湾独立，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

卡蕬楚则说，与中方发展友好合作关系，将有助于宏方获得更多、更好的发展机遇。期待与中方加强贸易、投资、基础设施、电信、能源、科技等领域合作。愿积极推动「拉共体」与中国关系的发展。

会谈后，两人见证签署共建一带一路、质检、经贸、农业、科技、文教等多项双边合作文件。宏都拉斯的南美白对虾，即日起也可以出口到中国市场。

大陆官媒环球时报指出，中宏建交不到三个月，宏方就表达参加「一带一路」的明确意愿，并废除与台湾的自贸协议，显示大陆市场的吸引力。

并指出，宏都拉斯愿意加入一带一路，显示一带一路在海外的落地，已经展现出积极的示范效应。

台湾外交部曾在与宏都拉斯的断交声明中表示，中国惯以华而不实的承诺引诱台湾邦交国转向，可是在遂行外交目的后，大多没有履行承诺，甚至使部份受援助国家，陷入债务泥沼，呼吁世界各国认清中国「说一套、做一套」的援外本质。

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