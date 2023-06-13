洪都拉斯/中国

与台断交后卡蕬楚昨在北京晤习两元首见证签署协定

曾是台湾在中美洲外交重镇的宏都拉斯，才和台湾断交不到三个月，总统卡蕬楚终 于访问了中国大陆，昨天在北京和中国国家主席习近平举行了会谈。大陆媒体分析认为，中宏两国的互动，将会对中美洲国家产生示范效应。这对台湾的外交版图显然是一个不利的趋势。

发表时间：

5 分钟
Honduras President Iris Xiomara Castro Sarmiento addresses the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 20, 2022.
Honduras President Iris Xiomara Castro Sarmiento addresses the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 20, 2022. REUTERS - AMR ALFIKY
作者： 台北特约记者 陈民峰
广告

宏都拉斯今年326日与中华民国断交，结束双方长达82年的外交关系，这对台湾是一个重大的打击。在1990年代，中美洲国家几乎都是中华民国的邦交国，后来哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等陆续和台湾断交，目前台湾在中美洲只剩两个邦交国，危地马拉和贝里斯。

昨天习近平与卡蕬楚会面后，双方发表联合声明，内容包括，宏方支持联合国大会第2758号决议，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。宏方坚定支持并遵守一个中国原则，坚决反对任何有悖于这一原则的行为，反对任何形式的台湾独立，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

卡蕬楚则说，与中方发展友好合作关系，将有助于宏方获得更多、更好的发展机遇。期待与中方加强贸易、投资、基础设施、电信、能源、科技等领域合作。愿积极推动「拉共体」与中国关系的发展。

会谈后，两人见证签署共建一带一路、质检、经贸、农业、科技、文教等多项双边合作文件。宏都拉斯的南美白对虾，即日起也可以出口到中国市场。

大陆官媒环球时报指出，中宏建交不到三个月，宏方就表达参加「一带一路」的明确意愿，并废除与台湾的自贸协议，显示大陆市场的吸引力。

并指出，宏都拉斯愿意加入一带一路，显示一带一路在海外的落地，已经展现出积极的示范效应。

台湾外交部曾在与宏都拉斯的断交声明中表示，中国惯以华而不实的承诺引诱台湾邦交国转向，可是在遂行外交目的后，大多没有履行承诺，甚至使部份受援助国家，陷入债务泥沼，呼吁世界各国认清中国「说一套、做一套」的援外本质。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容: