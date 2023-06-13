中国据报要求最后一名印度驻华记者离境

互驱记者

亚洲 – 中国和印度在过去几周互相驱逐对方派驻的记者，《路透社》引述消息人士报道，最后一名派驻中国的印度记者即将在本月底前离开中国，而中国目前也仅剩一名记者派驻在印度。中国外交部指责印度先采取歧视性待遇，学者则称互相驱赶记者说明了中印关系“糟到不能再更糟了”。

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中印两国于2020年6月爆发边境冲突后，关系持续恶化。印度今年本来有四名记者派驻中国，其中两人出境后，即被告知签证冻结禁止返回中国。《路透社》指出，剩下两名印度驻中记者，一名已经在6月10日因为签证到期离开，另一名属印度报业托拉斯（Press Trust of India）的记者签证也即将到期，必须在6月底前离开。

相对地，中国派驻印度的官媒记者也无法获得延签，目前在印度也仅剩一名中国记者。中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上表示，2020年以来，印方拒不审批中方记者赴印常驻申请，并坚持只给中方驻印媒体3个月甚至1个月有效签证，导致中方记者从14人锐减至目前的只有1人，而且印方目前仍未同意为中方最后一名驻印记者延期签证。

据彭博社6月13日报道，一名知情人士说，中国政府已指示印度报业托拉斯（Press Trust of India）记者在本月内离开中国。至此，印度在中国的媒体存在消失。

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