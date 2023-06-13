互驱记者

中国据报要求最后一名印度驻华记者离境

亚洲 – 中国和印度在过去几周互相驱逐对方派驻的记者，《路透社》引述消息人士报道，最后一名派驻中国的印度记者即将在本月底前离开中国，而中国目前也仅剩一名记者派驻在印度。中国外交部指责印度先采取歧视性待遇，学者则称互相驱赶记者说明了中印关系“糟到不能再更糟了”。

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In Inde il ne reste plus qu'un journaliste chinois et dans Chine un seul journaliste indien.
In Inde il ne reste plus qu'un journaliste chinois et dans Chine un seul journaliste indien. © AFP
作者： 法广
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中印两国于2020年6月爆发边境冲突后，关系持续恶化。印度今年本来有四名记者派驻中国，其中两人出境后，即被告知签证冻结禁止返回中国。《路透社》指出，剩下两名印度驻中记者，一名已经在6月10日因为签证到期离开，另一名属印度报业托拉斯（Press Trust of India）的记者签证也即将到期，必须在6月底前离开。

 

相对地，中国派驻印度的官媒记者也无法获得延签，目前在印度也仅剩一名中国记者。中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上表示，2020年以来，印方拒不审批中方记者赴印常驻申请，并坚持只给中方驻印媒体3个月甚至1个月有效签证，导致中方记者从14人锐减至目前的只有1人，而且印方目前仍未同意为中方最后一名驻印记者延期签证。

 

据彭博社6月13日报道，一名知情人士说，中国政府已指示印度报业托拉斯（Press Trust of India）记者在本月内离开中国。至此，印度在中国的媒体存在消失。

 

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