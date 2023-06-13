华日称习近平再强调备战 为“极端”情况做准备 包括与西方冲突

中国/备战

自上月底以来，中国国家主席习近平已两次要求国内为他所称的“极端”情境或状况做好准备，在美中竞争加剧之际，通过反复使用这个词语来暗示紧张局势升级的可能性。

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据华尔街日报今天报道称，习近平要求中国为“极端”情况做准备，包括与西方冲突。随着中国和美国谨慎尝试恢复高层接触，习近平正在加紧采取行动，为中国可能陷入冲突未雨绸缪。

在5月30日一次国家安全高层会议上，习近平说：“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”一周后，习近平将这一理念延伸到经济领域。在视察内蒙古的一个工业园区时，习近平说，构建国内大循环是为了“保证极端情况下国民经济能够正常运行”。

习近平作出上述表态之际，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)正计划本月访问中国，以重建两国政府间的沟通渠道；之前双方曾尝试恢复高层沟通，但因今年年初疑似中国间谍气球飞越美国腹地而中断。在尝试修复与华盛顿关系的同时，习近平就“极端”情况发出预警表明，他并没有放松，正在努力修筑围栏保护经济和整个国家，以应对与西方长期摩擦带来的冲击。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇表示，习近平已明确指出，美中应共同确保两国关系沿着正确航向前进，不偏航、不失速，更不能相撞。

拜登政府希望给美中双边关系建立护栏，以防演变成直接的冲突。而中国政府似乎对具体细节不是很感兴趣，更看重的是支撑两国关系的总体原则。中国尤其希望确保美国在中方认为属于禁区的问题上不踩红线，比如台湾问题。

习近平的政治地位比肩毛泽东，与后者一样，习近平倾向于使用一些强调外国威胁的措辞或声明，以此巩固权力。习近平以前也提到过外部风险，但他在3月份的全国人大会议上猛烈抨击美国试图压制中国的崛起后，又反复提到极端情况，这引起了新的警觉。

颇具影响力的外交政策学者金灿荣直言不讳地就此进行了解读，他告诉中共旗下民族主义报纸《环球时报》称，习近平提到的极端情况意味着“战争的危险”。

“极端”正成为一种新的口号，并在地方政府层面出现。根据官方发布的信息，从沿海大都市上海到内陆省份湖南省的地方领导人也表示要为 “极端” 情况做好准备，但没有详细说明。

与此同时，在经济困境日益加剧的情况下，中国政府正在努力安抚外资企业，这凸显出中国政策的矛盾之处。

华尔街日报称，一面为紧张局势恶化的可能未雨绸缪，一面努力与外国商界和华盛顿修复关系，这种双管齐下的做法表明，习近平不会冒险。上周，习近平在内蒙古考察时视察了边防部队，他一身戎装，号召全军“锻造卫国戍边钢铁长城”，“守好边、固好防”。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%BA-%E6%9E%81%E7%AB%AF-%E6%83%85%E5%86%B5%E5%81%9A%E5%87%86%E5%A4%87-b182a708

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