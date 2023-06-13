北京指责美国以训练中国飞行员指控制裁多家公司

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中国今天批评美国对据信参与培训中国军事飞行员和协助武器开发的公司实施的新制裁。美国新近将31家中国企业以及涉嫌招揽外国飞行员以训练中国空军的公司列入制裁名单。

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北京今天批评美国对飞行员培训、武器开发方面的公司进行新制裁。

中国外交部发言人汪文斌敦促华盛顿“停止滥用出口管制措施”来打压中国企业。据汪文斌称，“美方一再夸大国家安全概念，滥用国家权力，无端打压中国企业，肆意破坏国际经济秩序和贸易规则。”汪文斌在北京的例行记者会上谴责说，“美国已经达到了肆无忌惮的歇斯底里的地步。”

中方还“要求美方立即纠正以人权或军事相关问题为借口将经贸和科技问题政治化、工具化和武器化的错误做法。”

周一，美国政府出于国家安全和外交政策考虑，将 43 个“实体”列入出口管制名单。该名单包括中国和外国公司。其中包括 Frontier Services Group Ltd.，这是一家安全和航空公司，之前由黑水公司创始人埃里克·普林斯 (Erik Prince) 经营，还有 Test Flying Academy of South Africa，这是一所因雇用退役的英国军事飞行员来培训中国飞行员而已经受到英国当局审查的飞行学校。

这些公司不得因被视为违反美国国家利益的活动而接受美国出口产品。其他公司因协助中国高超音速武器的发展和军队的现代化而受到制裁。

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