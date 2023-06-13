台湾今发民防手册包括识别中国解放军士兵的技巧

台湾军方今天发布更新后的民防手册，其中首次包括如何根据制服、迷彩和徽章来区分中国和台湾士兵的章节。台湾官方承认，“实际上很难区分他们。”

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台湾去年在与北京的紧张关系加剧以及俄罗斯入侵乌克兰之后公布这本更新后的民防手册，详细介绍了如何通过智能手机应用程序寻找防空洞、水和食物供应，以及准备紧急急救包的技巧。同时教学如何识别可能会侵入台湾的中国大陆军队士兵。

路透社引述台湾国防部表示，他们收到的反馈是，考虑到乌克兰的战争冲突，这本书需要更好地反映战争情景。

其中一项变化包括台湾军队服役人员和穿着中国军装的“敌军”的插图。民防手册里的台湾士兵面带微笑，而中国士兵则低着嘴，表情严厉。

据台湾”国防总动员署署长沈伟志在国防部对记者说，“实际上很难区分他们。”

这本小册子假设中国士兵会穿人民解放军的军装；专家表示，特种部队在入侵台湾期间试图渗透时可能会穿着不同的军装。

台湾的紧急救援人员，包括警察和急救人员，也出现在新手册中，可供下载。

沉说，该机构正在进行民防手册英文翻译。

该手册的规划早于俄罗斯对其邻国的侵略袭击，这引发了关于乌战冲突对台湾的影响以及加强准备的方式的辩论，例如对预备役训练和延长兵役的改革。

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