巴勒斯坦总统抵访北京 或回应推动中国在中东和平角色

中国/巴勒斯坦/阿巴斯访华

巴勒斯坦总统马哈茂德-阿巴斯13日抵达北京进行为期4天地访问。法新社说，此时中国外交正希望在中东争端中发挥调解作用。

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巴勒斯坦总统阿巴斯将在中国停留到周五，这是他对中国的第五次正式访问。

据巴勒斯坦官方通讯社Wafa说，阿巴斯总统预计将会见中国国家主席习近平。据瓦法社报道，两人将 "就巴勒斯坦领土上的最新发展以及共同关心的地区和国际问题交换意见"。同一消息来源称，巴勒斯坦领导人还将与李强总理进行会晤。

中国外交发言人汪文斌上周强调，"阿巴斯主席是中国人民的老朋友和好朋友"。汪文斌说："中国始终坚定地支持巴勒斯坦人民恢复其合法民族权利的正义事业"。

法新社说，北京传统上支持基于巴勒斯坦与以色列两个国家原则的解决方案，而以色列和巴勒斯坦的和平进程自2014年以来一直处于停滞状态。

被美国定义为竞争对手的中国近年来加强了与中东国家的贸易和外交关系，其中许多国家传统上受美国影响。北京监督并推动了最近两个主要地区大国伊朗和沙特阿拉伯之间引人注目的外交和解。

中国国家主席习近平于12月访问了沙特阿拉伯，并也会见了巴勒斯坦总统阿巴斯，习近平呼吁两国 "努力实现巴勒斯坦问题的公正和持久解决"。

在上周访问利雅得期间，美国国务卿布林肯向各方保证，华盛顿"没有要求任何人在美国和中国之间做出选择"。

巴勒斯坦总统阿巴斯的政党法塔赫领导层成员阿巴斯-扎基本周在接受中国国家新闻机构新华网采访时强调，中国和巴勒斯坦是 "比兄弟更亲密的朋友"。他还说：“我非常高兴地看到，自去年中国与阿拉伯国家举行峰会以来，中国已经更多地参与到中东事务中。”

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