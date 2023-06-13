梅西接受中媒采访证实 不认为会再参加世界杯

足球

中国 – 北京时间6月15日，阿根廷国家队将在北京工体和澳大利亚进行友谊赛。6月10日，阿根廷中国行主办方官博宣布梅西的私人飞机已经在北京落地。

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法新社报道，梅西率领的世界冠军阿根廷男足国家队与澳大利亚国家队的国际足球友谊赛将于6月15日晚在北京工人体育场上演。北京工人体育场可容68000人。中国球迷对梅西的热情可谓是亲自饱眼福。最贵的票价可达4800元人民币。

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）在中国媒体13日播出的专访中证实，他“不认为”自己还会再参加世界杯。

梅西在中国体坛周报播出的采访画面中，被问及他是否会参加2026年在北美举行的世界杯，他回答说：“我先前已谈过数次自己没有这种考量，那（2022年）是我最后一次世界杯。”

梅西表示：“我会看看情况如何，但理论上我不认为自己会参加下一届世界杯。”梅西此前在接受阿根廷体育报纸《奥莱报》（Olé）专访时表示，由于我的年纪，这对我来说非常困难。

梅西还表示， “我很高兴踢足球，我热爱我所做的事情，只要我感觉身体状况良好并继续享受它，我就会去做。但在下一届世界杯之前对我来说似乎还很遥远。”他还表示， “我一直说，个人奖励并不是激励我的动力；相反，集体获奖对我来说一直是最重要的”。

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