法媒：梅西踢球给习近平一个精美的生日礼物

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国际 – 世界级足球明星梅西特意赶至中国为的是代表阿根廷国家队在北京工体和澳大利亚进行友谊赛，时间是6月15日。《国际信札》报道说，6月15日的选择绝对不是一个偶然，那一天是中国国家主席习近平的生日。

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《国际信札》转引 The China Project 的报道，梅西抵达中国，友谊赛选在6月15日绝不是偶然的，这一天是习近平70岁的生日。同一消息报道，“习也许不会看到中国赢得世界杯的梦想成真，但至少在体育界有人希望中国国家主席能够收到一份精美的生日礼物。

但《国际信札》转述了梅西“拿错”护照的小插曲。梅西拥有双重国籍，同时持有阿根廷和西班牙护照。但梅西此次到访北京却带了西班牙护照，而非阿根廷护照，导致无法免签入境。经紧急办理后，大概过了2个小时左右，梅西才取得加急签证，顺利入境。对此，不少球迷抱怨主办单位处理不周。

梅西将于6月15日在已整修一新、可容纳6.8万人的北京工人体育场，参加阿根廷对澳洲的友谊赛。随后他将前往雅加达，参加6月19日阿根廷对阵印尼的友谊赛。

《国际信札》还描述了中国球迷不顾一切一睹梅西风采的疯狂。据《环球时报》报道，一名梅西铁杆粉丝花费 10,000 元人民币（1,297 欧元）在北京的四星豪华酒店随机预订房间，只为有机会可以到他的偶像。

但梅西的抵达也引发了不少骗局。北京警方表示，梅西将出现在北京对澳大利亚的比赛中，引起了许多骗子的注意，比如一则广为流传的广告，承诺以30万元的价格与梅西共进晚餐。网上还有其他可疑的报价，比如5000元的体育场“内部”通行证，8000元的“定制VIP套餐”，包括签名球衣、前排座位和梅西的照片。

更大胆的是，另一则欺诈性广告称，5000万元的价格可以邀请梅西出现在公司的直播中，以宣传公司的产品。

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