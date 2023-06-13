美国制裁招聘外国飞行员训练中国空军的公司

美国/中国/训练飞行员

美国政府最近将 43 个实体列入出口管制名单，其中包括 Frontier Services Group Ltd，这是一家安全和航空公司，此前由埃里克·普林斯 (Erik Prince) 经营，遭指控培训中国军事飞行员和从事威胁美国国家安全的活动。

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拜登政府昨天祭出的制裁，第一次针对训练中国军机飞行员的外国公司。

南非试飞学院是一所因招募英国退役飞行员培训中国军事飞行员而受到英国当局审查的飞行学校，新近也被列入美国商务部的实体制裁名单。

新遭制裁的包括 Frontier Services Group 在中国、肯尼亚、老挝和阿拉伯联合酋长国的站点；南非、中国、阿拉伯联合酋长国和英国的 TFASA 单位；以及航空航天和国防集团中国航空工业集团公司 (AVIC) 在中国和南非的实体。

美国商务部表示，除了招募西方飞行员对中国人民解放军飞行员进行西方飞机机动训练外，这些公司还被指控采购美国原产项目以支持中国军事现代化，包括高超音速武器开发和高超音速飞行建模。

商务部官员马修·阿克塞尔罗德 (Matthew Axelrod) 在一份声明中表示：“我们必须阻止中国获取美国技术和知识，以实现军事现代化计划。”

共有31家中国实体也被列入制裁名单。

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九家中国和巴基斯坦公司因帮助巴基斯坦的弹道导弹计划和其他武器计划而被列入名单。

两家公司因被指控帮助中国实施侵犯人权的行为，包括镇压中国西部新疆的维吾尔族穆斯林和其他少数民族成员而被制裁。

周一，美国还将拉脱维亚的 Fiber Optic Solutions 从制裁实体名单中删除。Fiber Optic Solutions 生产光纤陀螺仪和其他设备，由于被指控帮助俄罗斯军事和/或国防工业基地而在去年12月被列入制裁名单。

据路透社说，埃里克·普林斯 (Erik Prince) 是一名私人安保主管，他是安保公司黑水 (Blackwater) 的创始人。根据他在 LinkedIn 上的个人资料，普林斯从 2014 年到 2021 年担任 Frontier Services Group 的副主席。

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